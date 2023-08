Bochum. Starkregen, Hitze, Flucht vor einem Sturm – die Pfadfinder aus Bochum haben in Südkorea viel erlebt. Jetzt sind sie von ihrem Abenteuer zurück.

„Wenn einer eine Reise macht, dann kann er viel erzählen“, lautet ein altes Sprichwort. Für die 15 Bochumer Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die am Weltpfadfindertreffen 2023 in Südkorea teilgenommen haben, trifft dies besonders zu. Denn sie mussten mit Starkregen, Hitze und einer Zeltplatz-Räumung wegen eines anrückenden Taifuns einige – ungeplante – Abenteuer bestehen. Doch trotzdem erzählen die Georgspfadfinder, die vor kurzem nach Bochum zurückgekehrt sind, auch von vielen positiven Erlebnissen während ihrer Südkorea-Reise.

Bochumer Jugendliche kehren von turbulenter Weltreise zurück

Für Svea, Helen, Frida, Julia und Ida – alle 16 Jahre alt – von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in Bochum waren die Tage auf diesem „World Scout Jamboree“ 2023 „Erfahrungen, dies es wert sind, die Strapazen auf sich nehmen“, so Julia. Die fünf Georgspfadfinderinnen der Pfadfinderstämme Altenbochum und Bärendorf gehören zu den 15 Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die aus Bochum nach Südkorea gereist waren. Trotz Hitzewelle und organisatorischer Probleme an den ersten Tagen hatten die Bochumerinnen „besonders die Begegnungen mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus allen Ländern gefallen“, so Helen. Und Frida ergänzt: „Ich habe hier viele Menschen getroffen, die das gleiche Lebensmotto haben.“

Allerdings konnte das Jamboree nicht wie ursprünglich geplant bis zum Ende in Saemaegun stattfinden. Aufgrund eines heranziehenden Taifuns musste der Zeltplatz geräumt werden. Alle Teilnehmenden wurden in den Raum Seoul evakuiert. Die deutschen Pfadfinder waren in Suwon, eine Stunde südlich von Seoul untergebracht, bevor am Samstag, 12. August, die große Abschlussveranstaltung und K-Pop-Konzert mit 40.000 Teilnehmenden im World-Cup-Stadion in Seoul stattfand.

Pfadfinder warten mit gepackten Rucksäcken auf die Abfahrt Richtung Seoul. Wegen der Hitze halten sie sich im Schatten auf. Foto: Sebastian Humbek

„Ich wäre gerne noch länger geblieben und hätte gerne noch andere Jugendliche aus anderen Nationen kennengelernt“, sagt Frida aus Wiemelhausen. „Ich habe aber Bilder von dem Platz nach dem Unwetter gesehen und war dann froh, dass wir abgereist sind“, kann sie die Entscheidung, den Zeltplatz zu räumen, nachvollziehen.

Svea aus Altenbochum kritisiert, dass „wir viel länger als geplant draußen in der Hitze auf den Bus warten mussten“. Es sei aber trotzdem auszuhalten gewesen, „denn wir hatten genug Schatten und Snacks“. Von daher sei die Räumung des Zeltplatzes ganz gut gelaufen. Obwohl auch sie gerne dort geblieben wäre, „denn mir hat das Kennenlernen der ganzen neuen Leute viel Spaß gemacht“.

Auf dieser riesigen Fläche in Südkorea war das Zeltlager für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt aufgebaut worden. Wegen eines herannahenden Taifuns musste das Gelände evakuiert werden. Foto: Telmo Domingues

Helen, ebenfalls aus Wiemelhausen, geht es ähnlich. Sie hat nach dem Umzug den internationalen Austausch vermisst, weil in Suwon fast nur Deutsche waren. Auch bei der Abschlusszeremonie habe man wenig Kontakt gehabt, „da alle Länder unter sich saßen“.

Ida aus Weitmar und Julia aus Wiemelhausen konnten allerdings auch den letzten Tagen in Suwon etwas abgewinnen. „Wir wurden in einer Universität untergebracht und bekamen Zweierzimmer zur Verfügung, was eine sehr positive Überraschung war“, berichtet Julia. „Und es zeigte sich wieder die enorme Gastfreundschaft der Koreaner, die uns ordentlich Programm vorbereitet hatten.“ Diese fand auch Ida „sehr schön“.

Bei der Rückreise nach Deutschland zogen die fünf Pfadfinderinnen – stellvertretend für alle Teilnehmenden aus Bochum – ihr persönliches Jamboree: „Das Jamboree war eine schöne Erfahrung und ein krasser kultureller Austausch“, sagt beispielsweise Ida. Frida blickt auch nach vorne „ Ich reise mit einem guten Gefühl nach Hause, möchte aber mehr Jamboree erleben und daher beim nächsten Jamboree als Volunteer teilnehmen. Denn der internationale Austausch macht Lust auf mehr.“

Größtes Zeltlager der Welt Bei einem World Scout Jamboree treffen sich alle fünf Jahre Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt. In Südkorea waren, unter dem Motto „Draw your dream“ (Verwirkliche deinen Traum), 42.593 „Scouts und Guides“ aus 153 Ländern in Saemaegun an der Küste des gelben Meeres zusammengekommen. 2200 Pfadfinder kamen aus Deutschland, darunter 400 Teilnehmende aus NRW und 61 aus dem Bistum Essen. Das größte Zeltlager der Welt – das 25. seiner Art – stand diesmal jedoch unter keinem guten Stern. Anfangs gab es Kritik an der Organisation. Es wurden zu wenig Toiletten und Schattenplätze bemängelt. Für beides wurde dann schnell gesorgt. Das Räumen des Zeltplatzes und der Umzug in die Umgebung von Seoul wurde dann vom Militär angeleitet. 1000 Busse waren im Einsatz, um die Jugendlichen in Sicherheit zu bringen.

Die letzten Bochumer Pfadfinder werden am 20. August zurückkehren und sicherlich noch lange Zeit von den Herausforderungen, aber auch von den positiven Erlebnissen in Südkorea zu erzählen haben. „Das Jamboree war eine spannende Erfahrung, bei dem mir der Austausch mit den unterschiedlichsten Kulturen sehr gefallen hat. Es hat sich wie eine kleine Weltreise angefühlt“, bringt es Svea abschließend auf den Punkt. Eine Reise, die im Jahr 2027 beim 26. Weltpfadfindertreffen in Polen (Raum Danzig) fortgesetzt werden werden soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum