Bochumer Jugendamt sucht dringend Familien für Pflegekinder

Bochum. Die Stadt Bochum sucht händeringend Familien, die vorübergehend ein Pflegekind aufnehmen. Dies sind die Hintergründe.

Das Jugendamt der Stadt Bochum sucht dringend Bereitschaftspflegefamilien. Diese nehmen für eine befristete Zeit Kinder auf.

Kinder kommen in Bereitschaftspflegefamilien, weil in ihrer Herkunftsfamilie unvorhergesehene Situationen aufgetreten sind, wie Ausfall der Eltern durch lange und ernsthafte Erkrankungen, Teilnahme an Therapien, innerfamiliäre Krisen oder Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung. Bereitschaftspflegefamilien bieten Kindern in Not einen sicheren Lebensraum, sie versorgen und betreuen sie.

Interessenten müssen bestimmte Voraussetzungen mitbringen

Voraussetzungen sind Erfahrung mit Kindern, Humor und Spaß am Zusammenleben mit Kindern, Geduld und Zeit, Einfühlungsvermögen,Sensibilität und Flexibilität sowie Belastbarkeit. Bereitschaftspflegefamilien erhalten ein Pflegegeld.

Nähere Informationen gibt es bei den Jugendamts-Mitarbeiterinnen Maike Koenen (0234 910 19 38), Brigitte Dunker (0234 910 37 27), Julia Schiske (0234 910 37 33) und Bettina Kehl (0234 910 4616). Online-Infos unter www.bochum.de/pflegekinder.

