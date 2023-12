Bochumer in seiner Wohnung erstochen – Angeklagter schweigt

In diesem Haus in Bochum-Gerthe ereignete sich die Bluttat.

Bochum. Nach tödlichen Messerstichen in einer Wohnung in Bochum steht ein 36-Jähriger vor Gericht. Er soll den Wohnungsinhaber (49) getötet haben.

Der 49-jährige Bochumer war durch die drei Messerstiche so schwer verletzt, dass er im Treppenhaus vor seiner Wohnung verblutete. Der Mann, der zugestochen haben soll, steht seit Dienstag vor dem Schwurgericht. Er handelt sich um einen 36-jährigen Bochumer. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Die Bluttat ereignete sich am späten Abend des 4. Juni 2023, einem Sonntag, in der Wohnung des 49-Jährigen an der Sodinger Straße in Gerthe. Er wohnte allein dort. Der Angeklagte soll zunächst geklingelt haben. Gegen 23 Uhr soll es laut Anklage im Flur der Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Männern gegeben haben. Dabei habe der Angeklagte dreimal mit einem Messer zugestochen. Die acht Zentimeter lange Klinge traf den Brustkorb, den Nackenbereich und den Oberarm des Wohnungsinhabers.

Opfer verblutete im Treppenhaus seines Wohnhauses

Während der Angeklagte geflüchtet sei, habe sich der Schwerstletzte ins Treppenhaus geschleppt. Jemand solle den Notruf wählen, soll er gerufen haben. Familienmitglieder und ein Mieter seien herbeigeeilt und hätten Erste Hilfe geleistet. Aber auch ein Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten. Eine Schlagader war getroffen worden. Um 23.51 Uhr starb er.

Noch in derselben Nacht wurde der jetzt Angeklagte auf offener Straße von der Polizei gefasst. Der Zugriff erfolgte im Bereich der Ecke Beinsteinweg/Händelstraße in Harpen. Der Verdächtige leistete keinen Widerstand. Bei ihm wurde ein Messer sichergestellt.

Zunächst kam er in U-Haft. Am 28. August wurde er aber in einer geschlossene psychiatrische Klinik in Herne untergebracht, wo er sich bis heute befindet.

Der Angeklagte soll zur Tatzeit unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen gestanden haben und wegen der Drogen an einer psychotischen Störung leiden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er deshalb nur vermindert schuldfähig gewesen sei.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Noch aber ist gar nicht erwiesen, ob er überhaupt der Täter ist. Zum Prozess erklärte sein Verteidiger Michael Emde, dass er sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern wolle, auch nicht zu seiner Person und zu seinem Lebenslauf.

Auch das mutmaßliche Tatmotiv ist bisher nicht klar. Die Staatsanwaltschaft vermutet aber, dass ein Drogengeschäft eine Rolle gespielt haben könnte.

Am Dienstagvormittag werden die Polizeikräfte im Zeugenstand vernommen, die damals am Tatort waren.

Das Gericht hat vier weitere Verhandlungstage bis 20. Dezember angesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum