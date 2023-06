Bochumer in Hamm niedergeschlagen: Lebensgefahr gebannt

Bochum. Ein Bochumer wollte einen Streit schlichten und wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt geht es ihm besser. Zudem gab es eine Festnahme.

Der 34-jährige Bochumer, der in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Hamm mit einer Glasflasche niedergeschlagen worden ist, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das erklärte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch auf Anfrage.

Kripo geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus

Außerdem wurde am Mittwoch der Hauptverdächtige, ein 28-jähriger Hammer, an seiner Wohnanschrift festgenommen. Er kam in U-Haft. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Bochumer hatte laut Polizei mit seinem Begleiter (28) einen Streit auf der Südstraße zwischen einem Mann und einer Gruppe schlichten wollen. Dabei schlug ihm jemand aus der Gruppe eine Glasflasche auf den Kopf. Zunächst bestand in Lebensgefahr.

