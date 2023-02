Der Hochschulball gilt als größte gesellschaftliche Ereignis in Bochum. Am Samstag startet der Vorverkauf für die Rückkehr der Ballnacht am 22. April.

Hochschulball Bochumer Hochschulball: Am Samstag startet der Vorverkauf

Bochum. Der Hochschulball gilt als größtes gesellschaftliches Ereignis in Bochum. An diesem Samstag startet der Vorverkauf für die Gala am 22. April.

Am Samstag (18.) startet der Vorverkauf für den Bochumer Hochschulball. Ab 10 Uhr sind online Karten für die Ballnacht erhältlich.

Der Hochschulball hatte zuletzt 2019 in der Mensa der Ruhr-Universität stattgefunden. Nach vier Jahren wird am Samstag, 22. April, die Rückkehr gefeiert. Das Studierendenwerk Akafö erwartet 1500 Gäste. Ein Gala-Büfett wird serviert, die 21-köpfige Westfalia Big Band spielt zum Tanz auf. Akafö-Geschäftsführer Frank Weeke kündigt für das Showprogramm mehrere Neuerungen an, darunter Zauberer und Science-Slammer.

Studierendenwerk rät: „Seien Sie schnell!“

Der Vorverkauf läuft auf dem Portal www.hochschulball.de. Pro Bestellung sind maximal vier Tickets möglich. Die Besucher können zwischen mehreren Preiskategorien wählen. Besitzer einer VIP-Karte (199 Euro) werden u.a. mit einem Shuttle-Service daheim abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Zu den Vorzügen des Premium-Tickets (149 Euro) zählt ein direkter Blick auf die Bühne. Das Exklusiv-Ticket gibt’s für 129 Euro, das Komfort-Ticket für 99 Euro (jeweils 49 Euro für Studierende).

Wer erst ab 22.30 Uhr dazustoßen will, kann sich für 59 Euro ein Late-Night-Ticket sichern: erhältlich im Modegeschäft Eiskirch an der Luisenstraße 12. Die Einzelhändler der „Bochumer Originale“ sind Partner des Hochschulballs.

„Seien Sie schnell!“, rät das Studierendenwerk. Die Eintrittskarten waren in den vergangenen Jahren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

