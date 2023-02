Bochumer haben den Sommerurlaub wieder neu entdeckt

Bochum. Nach Reisebeschränkungen durch Corona wird der Sommerurlaub wieder mehr gebucht. Viele Bochumer und Bochumerinnen können sich das kaum leisten.

In den letzten Jahren ist bei vielen Leuten coronabedingt der Urlaub ausgefallen oder wurde durch Reiseauflagen beschränkt. Nachdem jetzt fast alle Auflagen gelockert wurden, ist der Ansturm auf die Urlaubsbuchungen trotz steigender Preise in diesem Jahr wieder hoch. ,,Die Nachfrage auf Urlaub ist in diesem Jahr wieder besonders groß, da die Menschen durch die Coronapandemie lange Zeit auf Reisen verzichten mussten. Viele sind in Aufbruchstimmung“, wie Oliver Schaeffer, Geschäftsführer vom TUI Reise-Center in der Bochumer Innenstadt verrät.

Kreuzfahrten sind besonders beliebt

Besonders hoch ist im Winter das Interesse an Fernreisen, nach Asien, Afrika oder der Karibik. Für den Sommerurlaub sind bislang wieder besonders die Reiseziele am Mittelmeer, wie Griechenland, Spanien oder die Kanaren vor der Westafrikas am beliebtesten. Besonders in den kalten Jahreszeiten zieht es die Menschen ins Warme. Im Sommer wird vor allem Strandurlaub von den meisten Touristen bevorzugt. Laut Schaeffer sind besonders Kreuzfahrten derzeit sehr beliebt und werden dementsprechend zurzeit viel gebucht.

Bei den Buchungen seien zurzeit aber vor allem Pauschalreisen sehr beliebt, wie Oliver Schaeffer erzählt. ,,Es wird vor allem darauf geachtet, dass Transport und Unterbringung zusammen gebucht werden. Wobei der Trend vor Corona noch beim separaten Buchen lag. Die Kunden wollen beim Reisen in der heutigen Zeit, lieber die doppelte Sicherheit haben und sich bei Problemen, dementsprechend nur an einen Ansprechpartner wenden müssen“, wie Oliver Schaeffer erklärt.

Trotzdem Zurückhaltung aufgrund hoher Preise

Doch obwohl die Reisen, durch die aufgehobenen Coronaauflagen nicht mehr einschränkt sind, haben viele Menschen Zweifel bei den Reisebuchungen. ,,Viele sind zurückhaltend, was die Urlaubsplanung angeht, da durch die Inflation natürlich viele Reisen teurer geworden sind und die Menschen oft nicht absehen können, ob es finanziell überhaupt möglich ist“, wie Yvonne Sterczewski vom Reisebüro Rupieper erzählt. ,,Der Januar lief von den Buchungen her, aber schon sehr gut“, wie sie ergänzt. Hinzu komme laut Sterczewski, dass vor allem derzeit viel kurzfristiger gebucht wird, da oft nicht abzusehen ist, ob sie sich den Urlaub leisten können.

Die Bochumerin Farina Berger hat bereits zwei Urlaube für dieses Jahr gebucht.

Inflation macht den Preistreiber

Die Bochumerin Farina Berger (42) hat für dieses Jahr bereits zwei Reisen gebucht. Sie fährt zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn in den Osterferien mit dem Auto, nach England und im Sommer nach Frankreich in eine Ferienwohnung. ,,Durch die Inflation sind die Preise teilweise wirklich stark angestiegen und es wurden schon mehrmals die Unterkünfte kurzfristig storniert“, erzählt sie.

Abgesehen von Pandemie und Inflation, stehe außerdem die Frage im Raum, in wieweit beim Reisen oder bereits bei der Buchung auf die Nachhaltigkeit geachtet wird. „Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Thema was eine Rolle spielt. Zum Beispiel achten wir als Reisebüro darauf, hauptsächlich papierlos zu arbeiten und so weit wie möglich darauf zu achten“, so Schaeffer. Auch bei vielen Kunden sei dies wichtig. ,,Da ist es den Reisenden auch Wert, mal ein paar Euro mehr auszugeben“, fügt er hinzu.

