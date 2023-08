Bochumer Gesundheitsmesse: Was für die Besucher wichtig ist

Die große WAZ-Tombola (hier im Vorjahr) bildet wieder den Abschluss der Bochumer Gesundheitsmesse. Wer am Sonntag dabei sein und gewinnen will, schneidet und füllt den Coupon aus, den wir heute und am Samstag veröffentlichen.

Bochum. Die Bochumer Gesundheitsmesse kehrt in den Ruhrcongress zurück. Die WAZ ist mit exklusiven Aktionen am Start. Was für die Besucher wichtig ist.

Es ist die größte Leistungsschau der Bochumer Gesundheitswirtschaft: Im Ruhrcongress findet am Sonntag, 13. August, die elfte Bochumer Gesundheitsmesse statt. „Wir sind ausgebucht“, meldet das Medizinische Qualitätsnetz (MedQN) als Veranstalter. Die WAZ ist als Medienpartner der ersten Stunde erneut mit exklusiven Leser-Aktionen am Start. Hier sind alle wichtigen Fragen und Antworten rund um den Wohlfühl-Tag.

Bochumer Gesundheitsmesse: Ruhrcongress ist mit 65 Ausstellern ausgebucht

Wie lange gibt es die Gesundheitsmesse schon?

Seit 2012 wird sie vom MedQN Bochum mit seinen über 130 angeschlossenen Haus- und Fachärzten organisiert: anfangs in der Stadtpark-Gastronomie, seit 2017 im Ruhrcongress, zuletzt 2022 mit mehr als 5000 Besuchern.

Wann ist die Messe geöffnet?

Von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt am Stadionring ist wie immer frei.

Wer ist dabei?

65 Aussteller haben sich angemeldet. Mit dem Katholischen Klinikum, Augusta, Bergmannsheil und dem Knappschaftskrankenhaus sind alle großen Bochumer Kliniken vertreten. Hinzu kommen u.a. Apotheken, Sanitätshäuser, Pflege- und Betreuungsdienste, Fitness- und Gesundheitsstudios, Akustiker und Optiker, Sozialverbände, Ernährungsberater, Radiologen, die Stadt mit dem Gesundheitsamt und der Altenhilfe sowie mehrere Selbsthilfegruppen.

Die Fitnesskette Kieser zählt auch am 13. August zu den Ausstellern der Bochumer Gesundheitsmesse (hier 2022). Bei der WAZ-Tombola ist ein Kieser-Jahresabo zu gewinnen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bochumer Diabetiker-Tag wird erstmals in die Messe eingebunden

Gibt es Besonderheiten?

Auf einem Rollator-Parcour (Stand 81-88) können Senioren ihre Alltagshelfer testen. Direkt daneben stellen sich die Bochumer Seniorenbüros vor. Die „Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit“ (Stand 9-12) bietet von 10 bis 14.30 Uhr Testosteron-Checks an. Männer können kostenlos ihren Testosteron-Spiegel bestimmen lassen. Das sei insbesondere bei Schlaf- und Antriebslosigkeit sowie depressiven Verstimmungen ratsam, betont DGMG-Präsident Prof. Frank Sommer.

Was ist neu?

Erstmals ist der Bochumer Diabetiker-Tag in die Gesundheitsmesse integriert. Drei Fachvorträge von Experten der Augusta-Klinik befassen sich mit der Erkrankung: „Aktuelle Therapie des Typ-2-Diabetes“ mit Prof. Juris Meier (10.30 Uhr), „Diabetische Folgeerkrankungen und wie man sie vermeiden kann“ mit Dr. Kirsten Kampmann (11 Uhr) und „Ernährung als zentrale Säule in der Therapie des Typ-2-Diabetes“ mit Marie Grothe (11.30 Uhr). Hinzu kommt im Vortragsraum 1 Prof. Ali Canbey (Knappschaftskrankenhaus), der um 12.30 Uhr warnt: „Es ist nicht nur Alkohol, der die Leber schädigt.“

Augusta-Chefarzt Prof. Juris Meier hält bei der Gesundheitsmesse einen Vortrag und begleitet die WAZ-Aktionen für Diabetiker. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

WAZ-Vorsorgeaktionen für 35 Leserinnen und Leser

Gibt es weitere Vorträge?

Im Raum 2 drehen sich drei Vorträge um den Messe-Schwerpunkt „Gesundheit durch Umweltschutz“. Dr. Juliane Kronsbein (Bergmannsheil) informiert über die Auswirkungen verschiedener Umwelteinflüsse auf die Atemwege und Lunge (10.30 Uhr). Dr. Stefanie Eichner (Klinik Blankenstein) zeigt auf, wie Naturheilverfahren dabei helfen können, klimabedingte gesundheitliche Beeinträchtigungen zu bewältigen (11.30 Uhr). Dr. Marco Kramer (LWL-Klinik) beleuchtet die psychische Gesundheit und Resilienz in der Klimakrise (12.30 Uhr). Zum Abschluss der Vortragsreihe heißt es bei Prof. Richard Viebahn und Prof. Timm Westhoff (beide Knappschaftskrankenhaus) um 13.30 Uhr: „Nierentransplantation, Warteliste – Wie geht das ganz praktisch?“

Was bietet die WAZ?

Auch in diesem Jahr konnten sich unsere Leserinnen und Leser für exklusive Vorsorgeaktionen bewerben – diesmal im Zeichen des Diabetikertages. Inzwischen sind alle Plätze besetzt; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits informiert. Ab 12 Uhr nehmen Prof. Juris Meier und sein Team die Füße von 25 Diabetes-Patienten in Augenschein. Gibt es Anzeichen für einen „diabetischen Fuß“, der schlimmstenfalls zu Amputationen führen kann? Binnen weniger Minuten erfolgt die ärztliche Expertise. Ab 13.30 Uhr werden zehn WAZ-Gewinnerinnen und -Gewinnern digitale Messsysteme angelegt. Rund um die Uhr können damit die aktuellen Glukosewerte abgerufen werden. Die WAZ-Gruppe testet die Geräte für 14 Tage.

WAZ-Tombola bildet um 15.30 Uhr den Abschluss der Messe

Gibt’s wieder die WAZ-Tombola?

Klar doch! Erneut spendieren Messe-Aussteller attraktive Preise. Haupttreffer ist ein Jahres-Abo des Fitnessstudios Kieser inklusive Trainingsberatung im Wert von mehr als 1000 Euro. Zu gewinnen sind zudem ein Ernährungscoaching im Wert von 349 Euro, Blutdruckmessgeräte, Gutscheine u.a. für Massagen und Matratzenreinigungen, Backstretch-Rückenkissen, Beauty- und Verwöhnsets, Laptop-Taschen und vieles mehr.

Coupon Gesundheitsmesse Foto: WAZ / WAZ Bochum

Wie kann ich gewinnen?

Drucken, schneiden und füllen Sie den Coupon (oben) aus und werfen ihn am Sonntag bis 15.15 Uhr in die Lostrommel am WAZ-Messestand (Nummer 53-56). Hier findet um 15.30 Uhr auch die Auslosung und Übergabe der Preise statt. Wie in den Vorjahren gilt: Gewinnen können nur Leserinnen und Leser, die während der Verlosung vor Ort sind. Viel Glück!

Infos: medqn.de

