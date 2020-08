Mit seinem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten ist ein Mann in Bochum-Langendreer und dadurch gestürzt.

Unfall Bochumer gerät mit Fahrrad in Schienen – Krankenhaus

Bochum-Langendreer. Beim Queren der Unterstraße in Bochum-Langendreer ist ein Radfahrer gestürzt. Er war mit einem Reifen in die Straßenbahnschienen geraten.

Wie gefährlich Straßenbahnschienen für Radfahrer sind, zeigte sich jetzt einmal mehr in Bochum-Langendreer: Am Sonntagmittag, 2. August, gegen 13 Uhr, geriet ein 61-jähriger Bochumer auf Höhe der Unterstraße 177 beim Queren der Straße mit seinem Vorderrad in die Straßenbahnschienen.

Dadurch kam er zu Fall und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

