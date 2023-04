Bochumer gerät mit Auto unter geparkten Lkw-Auflieger

Ein Krankenwagen brachte den verletzten Bochumer (59) in eine Klinik.

Bochum. Bei einem Unfall in Bochum ist am Donnerstag ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Er geriet mit seinem Auto unter ein geparktes Fahrzeug.

Ein 59 Jahre alter Bochumer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Dorstener Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17.15 Uhr stadteinwärts auf dem rechten der beiden Fahrspuren unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. Er habe erst den Wagen einer Essenerin (36) auf dem linken Fahrstreifen touchiert und sei dann auf den rechten Parkstreifen geraten.

Bochumer (59) kam verletzt ins Krankenhaus

In Höhe der Hausnummer 472 sei der Autofahrer schließlich mit einem dort abgestellten Lkw-Auflieger zusammengeprallt. Der 59-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste, heißt es im Polizeibericht. Die Essenerin sei unverletzt geblieben.

Das Auto des Bochumers wurde abgeschleppt, das Verkehrskommissariat ermittelt nun zur Unfallursache.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum