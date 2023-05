Bochumer Fundbüro leert sein Lager: Skurrile Versteigerung

Bochum. „Wer bietet mehr?“ – Das Bochumer Fundbüro leert seine Lager und bietet Fahrräder und andere skurrile Funde zur Versteigerung an.

„Wer bietet mehr?“ Auktionator Peter Werner steht hinter seinem Pult. Neben ihm steht ein kleiner Tisch, auf dem Schmuck präsentiert wird. Interessenten halten Ketten gegen das Licht, um jedes Detail zu betrachten. Denn an diesem Vormittag werden die Bestände des Bochumer Fundbüros versteigert. In der Frist von sechs Monaten hatte niemand einen Anspruch auf sie erhoben und nun sind sie zur öffentlichen Versteigerung freigegeben. Das Lager – so heißt es – platzt aus allen Nähten.

Fundbüro Bochum: Verlorener Verlobungsring fasziniert die Besucher

Der Blick verfängt sich schnell in einem Verlobungsring. Er ruht in einer roten Samtschatulle, nur darauf wartend zum Antrag erhoben zu werden. Es wirkt schon fast tragisch. Wie kann ein Ring wie dieser kurz vor der alles entscheidenden Frage verloren gehen?

Eine Hand in der letzten Reihe reckt sich in die Höhe. Sie hält einen Zettel hoch auf dem eine Zahl zu lesen ist. Dicht gedrängt schießen Köpfe in Richtung des Bietenden. Da reckt sich in der ersten Reihe, direkt vor dem Auktionator Peter Werner, eine weitere Hand in die Höhe. „Zum Ersten. Zum Zweiten. Verkauft! So günstig kommt man schließlich nicht oft an Verlobungsringe.“, sagt er schmunzelnd. Der Ring wird dem Käufer gereicht und zwischen Ketten, Broschen und Eheringen greift Werner zum nächsten Schmuckstück.

Bohrmaschinen, Keyboard und Fahrräder gibt es zu entdecken

Der kleine Raum des Verwaltungszentrums am Gustav-Heinemann Platz ist dicht bestuhlt. Auf zwei Seiten erstrecken sich Sitzreihen, die einen Gang in der Mitte freigeben. Die Auktion ist so gut besucht, dass die Menschen nicht nur auf den Stühlen, sondern auch auf den Tischen sitzen. Ringsumher wird die Szene von einem Sammelsurium aus skurrilen Fundsachen eingerahmt.

Darunter Bohrmaschinen, Bücher, ein Wickelrucksack voller Babykleidung, einem Tisch mit Schmuck, einem Keyboard und 55 Fahrräder. Dinge von denen manch einer nur träumen kann. Alle Besucher haben Ihren Blick nach vorn gewandt und warten gespannt auf die Vorstellung des nächsten Gegenstandes.

„Versteigerungen sind eine Atmosphäre für sich. Immer liegt Spannung in der Luft“, sagt auch André Tebart, ein Gast der schon zuvor ähnliche Veranstaltungen besuchte.

Erlös von 11.300 Euro fließt in die Stadtkasse

Bei jedem Fundstück, dass Peter Werner den Bietenden präsentiert, wird ein Preisvorschlag gemacht. Daraufhin überbieten die Anwesenden sich durch das Heben ihrer Zahl gegenseitig. Alle Anwesenden haben eine Zahl am Eingang erhalten. Je nach Wert des Gegenstandes werden auch Zahlenschritte vorgegeben. Zum Beispiel Fünfzigerschritte. „Ich sehe 100. Wer bietet 150?“

Viele Besucher sind wegen der Fahrräder gekommen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wurde das höchste Angebot gefunden, wechselt das Fundstück endgültig den Besitzer. Klopf! Der Verkauf ist abgeschlossen. Anschließend bezahlt der Käufer bar, und das Fundstück wird an Ort und Stelle übergeben. Sollte es ein großer Gegenstand wie ein Keyboard sein, wird dieser mit der Versteigerungsnummer des Käufers versehen.

„Ich glaube, ein Großteil der Leute ist wegen der Fahrräder hier. Ich bin gespannt, wie hoch es geht“, verrät Benedikt Szabo, ein Besucher, der selbst nach einem Rad Ausschau hält. Alles zwischen zehn und etwa 2500 Euro wurde bereits für verschiedenste Modelle geboten. So kommen Kenner und Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Der Gesamterlös der Auktion beträgt insgesamt 11.300 Euro und fließt zurück in den Haushalt der Stadt Bochum. Ein Termin für die nächste Versteigerung steht noch nicht fest.

Weitere Infos zum Fundbüro gibt’s auf der Homepage der Stadt unter www.bochum.de, Mailkontakt: fundbuero@bochum.de.

