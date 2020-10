Bochumer Fotograf zeigt: Was das Coronavirus aus uns macht

Die Fotoausstellung „#Augen_Blicke“ von Michael Grosler ist für drei Wochen in der Lutherkirche in Bochum-Langendreer zu sehen.

Bochum-Langendreer. Ein Bochumer Fotograf hat Menschen mit Schutzmasken abgelichtet – zu sehen in Langendreer. Die Fotos sollen aufzeigen, wie Corona uns verändert.

Maske auf – und dann? Was macht Corona mit uns? Fast drei Wochen lang – bis zum 29. Oktober – zeigt der Bochumer Fotograf Michael Grosler im Experimentierraum des Vereins „LutherLAB“ in der früheren Lutherkirche in Bochum- Langendreer Portraits von Menschen, die eine Alltagsmaske tragen. Grosler wird wird zur Eröffnung der Ausstellun g „#Augen_Blicke“ am Sonntag, 11. Oktober, um 15 Uhr persönlich anwesend sein. Im gemeinsamen Gespräch mit den teilnehmenden Menschen wird er über die Intention seiner Portraits und deren Wirkung diskutieren.

Was passiert in Zeiten des Coronavirus mit den Menschen? Maskenpflicht und Abstandsregeln bergen die Gefahr der Vereinzelung und Vereinsamung. Kommunikation untereinander findet verstärkt nur noch in sozialen Medien statt. Wachsender Mangel an Empathie öffnet Verschwörungstheoretikern und Populisten Tür und Tor. Menschen werden manipuliert und nehmen ihr Gegenüber gar nicht mehr persönlich wahr.

Diese Fotoausstellung war ursprünglich ein Teil von Beiträgen in sozialen Netzwerken, mit denen auf die Notwendigkeit gegenseitiger bewusster Wahrnehmung aufmerksam gemacht werden sollte. Mit der Zeit sind 40 eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Portraits im Format 40 x 40 Zentimeter entstanden, die durch Anordnung und Ausleuchtung die Betrachter/innen geradezu zwingen, dem fotografierten Gegenüber mit der Maske tief in die Augen zu schauen. Allein durch den Ausdruck der Augen können die Besucher/innen die unterschiedlichen Stimmungen der fotografierten Menschen erkennen.

Geöffnet ist die Ausstellung in der Lutherkirche, Alte Bahnhofstraße 166, jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie parallel zu allen anderen Veranstaltungen im „LutherLAB“.

