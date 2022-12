Bochum-Werne. In seinen Fotokalendern präsentiert der Bochumer Fotograf immer wieder Motive aus seiner Heimat. Besonders gerne aus einem bestimmten Stadtteil.

Dass ihm seine Heimat besonders am Herzen liegt, das drückt Uli Auffermann nun schon seit vielen Jahren am liebsten in Bildern aus. Dafür zieht der gebürtige Bochumer jedes Jahr aufs Neue mit der Kamera los, um seinen Heimatstadtteil Werne in besonderen Ansichten festzuhalten. So feiert der Jahreskalender „Mein Werne“ in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, denn vor 15 Jahren ist dieser zum ersten Mal erschienen – ein klares Bekenntnis zum einst vom Bergbau geprägten Stadtteil, der auch Auffermann – aufgewachsen gegenüber der Zeche Robert Müser – als „Püttjunge“ prägte.

Bochumer Fotograf zeigt seine Heimatliebe in Bildern

Der schneereiche Winter am Harpener Bach, das Fördergerüst Schacht Arnold, Nebelstimmung an den Werner Teichen, das modernisierte Werner Freibad, der Hof Kohlleppel und zum Beispiel auch die leuchtende Herbstzeit im Werner Park – wieder haben vor allem altvertraute Motive, aber auch ungewöhnliche Perspektiven in dem neuen Jahresbegleiter Einzug gehalten, die den Wandel des Stadtteils quer durch die Jahreszeiten zeigen. So wird der Kalender die Werner Bürger auch in 2023 wieder durch das Jahr begleiten.

Der 62-jährige Auffermann geht aber nicht nur in Werne auf Motiv-Suche. Aktuell bietet er auch Kalender mit Fotos von der Ruhr, Bäumen und auch von Hattingen an. Eine weitere Leidenschaft gilt dem Wandern und Klettern. Schon als Kind kam Auffermann mit der faszinierenden Welt des Hochgebirges in Kontakt. Dort lernte er Klettern und Skilaufen von Grund auf.

„Mein Werne” ist ein 14-seitiger DIN A4-Jahreskalender mit Farbfotos aus Werne. Er kostet 10 Euro und ist vor Ort in der Bäckerei und Konditorei Hansen, Werner Hellweg 497, sowie im Restaurant Stammhaus Abel, Kreyenfeldstraße 96, erhältlich. Er kann auch bestellt werden: Semann-Verlag, Tel. 0234 32 43 71 95 und semann-verlag@web.de .

