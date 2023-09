Bochumer Forscher finden über 2000 Jahre alten Kinderschuh

Bochum. Konserviert in einem alten Salzbergwerk haben Bochumer Montanarchäologen einen Kinderschuh entdeckt. Was über den seltenen Fund bekannt ist.

Einen außergewöhnlich gut erhaltenen über 2000 Jahre alten Kinderschuh haben Grabungen des Deutschen Bergbaumuseums zu Tage gefördert. Die Grabungen am Dürrnberg bei Hallein ganz in der Nähe von Salzburg wurden von Forschungsbereichsleiter Prof. Dr. Thomas Stöllner koordiniert.

„Unsere Forschungstätigkeiten am Dürrnberg liefern uns nun seit Jahrzehnten immer wieder wertvolle Funde, um die frühesten bergbaulichen Tätigkeiten wissenschaftlich zu erschließen. Der Zustand des Schuhs ist überragend“, so Stöllner. „In der Regel zersetzen sich organische Materialien im Lauf der Zeit. Funde wie dieser Kinderschuh, aber auch Textilreste oder Exkremente, wie sie am Dürrnberg gefunden wurden, bieten einen überaus seltenen Einblick in das Leben der eisenzeitlichen Bergleute. Sie liefern wertvolle Informationen für unsere wissenschaftliche Arbeit.“

Seit 2001 führt das Deutsche Bergbau-Museum, Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen, mit seinem Forschungsbereich Montanarchäologie am Dürrnberg bei Hallein montanarchäologische Untersuchungen durch. Der Dürrnberg nahe Salzburg ist bekannt für seinen Abbau von Steinsalz, der bereits in der Eisenzeit stattgefunden hat.

Das Salz hat den Schuh gut konserviert

Aufgrund der konservierenden Wirkung des Salzes erhalten sich vor allem organische Reste besonders gut, im Gegensatz zu anderen Ausgrabungen, bei denen derartige Funde absolute Mangelware sind. Der jetzt gefundene Schuh ist mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit aus dem Leder des Dürrnbergrindes gefertigt. Nach Angaben des Museums gibt es dafür Referenzfunde. Er entspricht in etwa der heutigen Schuhgröße 30 und lag in einer Tiefe von rund 100 Metern in einem eisenzeitlichen Salzbergwerk.

Vom Dürrnberg sind bereits mehrere Funde von Lederschuhen bekannt, ein Kinderschuh ist jedoch immer etwas Besonderes, belegt er doch die Anwesenheit von Kindern unter Tage. Hinzu kommt, dass sich in diesem Fall ausnahmsweise ein Rest einer Schnürung aus Flachs bzw. Lein erhalten hat. Auf diese Weise sind Rückschlüsse erlaubt, wie die Schuhe geschnürt wurden. Die Machart des Schuhs gibt zudem Hinweise auf sein Alter: Vermutlich wurde der Schuh im 2. Jahrhundert v. Chr. gefertigt.

Weitere Funde im Umfeld gemacht

Im näheren Umfeld des Fundes entdeckten die Archäologinnen und Archäologen weitere organische Reste: das Fragment einer hölzernen Schaufel in Form eines halben Schaufelblatts sowie Fellreste mit einer Schnürung. Möglicherweise gehörten diese zu einer Fellhaube. Die Ausgrabungen werden in den nächsten Jahren weiterhin fortgesetzt. Ziel ist es, die Gesamtausdehnung zu erschließen und damit möglichst umfassende Erkenntnisse über die Arbeit der eisenzeitlichen Bergleute und ihre Lebensweise zu erhalten.

