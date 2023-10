Koreanische Küche Wie eine Foodbloggerin aus Bochum in eine Fernsehshow kam

Bochum. Im Netz und bei Events zeigt die Bochumerin Sun-Mi Jung, wie koreanische Küche funktioniert. Jetzt war sie bei einem bekannten TV-Koch zu Gast.

„Ich finde es mega toll, dass die Leute meine Küche kennenlernen wollen“, sagt Sun-Mi Jung. Die 49-jährige Bochumerin kocht koreanisch und gibt ihr Wissen weiter. Angefangen hat alles mit einem Online-Blog, es folgten Koch-Events und schließlich sogar ein Auftritt im Fernsehen.

Jung wird in Deutschland geboren, ihre Eltern aber kommen aus Korea. „Ich habe angefangen, darüber zu bloggen. Über die koreanische Kultur, meine Lebensgeschichte als Gastarbeiterkind und auch über die Kulinarik.“ Immer häufiger bekommt die Altenbochumerin das Feedback, dass den Leuten ihre Beiträge zum koreanischen Essen besonders gut gefallen.

Bochumer Foodbloggerin gibt Einblicke in die koreanische Küche

„Wenn das Interesse weckt, dann buche ich doch mal eine Küche und suche einen Termin raus“, denkt sich Jung. Die Geburtsstunde ihrer Kochevents. „Alle hatten viel Spaß. Beim Abschied kam bereits die Frage auf, wann der nächste Termin ist.“

„Ich finde es mega toll, dass die Leute meine Küche lernen wollen“, sagt Sun-Mi Jung. Sie ist Foodbloggerin und lebt in Altenbochum. Foto: Andreas Muck

Ein halbes Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie gründet sie in Bochum die Eventmanagementfirma „Miss Seoul Food“. Nebenbei arbeitet Jung aber weiterhin in dem Job, den sie eigentlich gelernt hat, als Pressereferentin bei einem Sozialverband in Recklinghausen. „Ein krisensicherer Job“, macht sie mit Blick auf die Pandemie-Zeit deutlich. Und gleichzeitig eine Arbeit, die sie bis heute sehr gerne macht.

+++Keine Nachrichten aus Bochum mehr verpassen: Hier geht es zu unserem kostenlosen Newsletter.+++

Seit der Gründung können Privatleute oder Firmen sie für Kochevents buchen. Sun-Mi Jung spricht mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Voraus ab, was gemeinsam gekocht wird.

Diese koreanischen Gerichte sind besonders beliebt

Zu den Favoriten bei ihren Kundinnen und Kunden gehört zum Beispiel das koreanisches Barbecue, bei dem Fleisch gemeinsam während des Essens über dem Grill zubereitet wird. Oftmals wird dabei Bulgogi, ein Rindfleischgericht, zubereitet. „Das ist sehr gesellig und die Leute haben viel Spaß daran“, so Jung.

Andererseits biete die koreanische Küche gute vegetarische und vegane Rezepte. „Viele Gerichte sind sowieso fleischfrei, Milchprodukte werden ohnehin nicht verwendet.“ Kimbap, koranisches Sushi, komme bei vielen Eventteilnehmenden gut an.

„Ich bringe alle Zutaten frisch mit oder auch die koreanischen Gewürze“, erklärt die Bochumerin. Ein vegetarisches oder veganes Kochevent kostet bei ihr in etwa 75 Euro pro Person, bei Fleischgerichten liegt der Preis bei ca. 95 Euro. Sie gehen rund drei Stunden und finden meist bei den Menschen zuhause beziehungsweise in Firmen statt.

Doch woher nimmt Jung Rezepte und Ideen? Eine Ausbildung zur Köchin hat sie tatsächlich nicht, dafür aber lebenslange Erfahrungen. Sie kennt die koreanische Küche von klein auf. „Meine Eltern sind vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen, essen aber jeden Tag koreanisch“, sagt sie. Bei den Gerichten handle es sich also um Hausmannskost. „Es ist tatsächlich so, dass ich ganz normales koreanisches Essen mit den Teilnehmern koche“, sagt Jung.

Bochumerin hat Auftritt in Fernseh-Show

Koreanische Rezepte und andere Artikel veröffentlicht Sun-Mi Jung weiterhin auf ihrem Blog im Internet. Über diesen ist auch das Team der WDR-Sendung „Viel für wenig“ mit Fernsehkoch Björn Freitag auf sie aufmerksam geworden. „Ich bin als Expertin für koreanische Küche aufgetreten“, berichtet sie. Genauer gesagt ging es um das Thema Tofu.

Bochumerin gibt Kochkurse für Firmen und Privatleute Der Foodblog von Sun-Mi Jung ist unter missseoulfood.de/foodblog zu finden. Über die Homepage sind auch Kontaktanfragen zum Beispiel für Kochevents möglich. Unter @missseoulfood gibt die Bochumerin bei Instagram Einblicke in ihre Gerichte. Der WDR-Beitrag, in dem Jung zusammen mit Fernsehkoch Björn Freitag vor der Kamera steht, ist in der Mediathek zu finden: www1.wdr.de/fernsehen/der-vorkoster/sendungen

„Ich habe recht spontan zugesagt, die Dreharbeiten haben aber sehr viel Spaß gemacht“, sagt die Foodbloggerin. Der Fernsehauftritt am vergangenen Montag habe sich übrigens auch auf ihre Followerzahl bei Instagram niedergeschlagen. Diese habe sich fast verdoppelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum