Bochumer Familie lebt im Wohnmobil: Reise mit offenem Ende

Seit ziemlich genau einem Jahr wohnt eine Bochumer Familie im Wohnmobil. Bevor sie weiter in Richtung Osteuropa reist, kehrt sie vorübergehend in die Heimat zurück.

Bochum. Im Mai 2022 hat eine Bochumer Familie ihre Reise auf unbestimmte Zeit gestartet. Warum sie aus Marokko kurzfristig zurück in die Heimat reist.

Ein mutiger Schritt: Vor etwa einem Jahr verkauft ein Bochumer Paar seine Eigentumswohnung, um auf Reisen zu gehen. Seitdem sind Mops (33) und Illo (35) – so nennen sich die beiden – auf unbestimmte Zeit gemeinsam mit ihrem Sohn (4) in der Welt unterwegs. Derzeit ist die Familie in Marokko, für die Geburt des zweiten Kindes im Juli soll es kurzfristig zurück in die Heimat gehen.

Im Sommer 2020 kaufen sich Mops und Illo – ihre richtigen Namen wollen sie nicht nennen, um ihre Privatsphäre zu schützen – einen Wohnwagen und entdecken das Campen für sich. Im darauffolgenden Jahr fliegt die Familie in die Türkei. Wegen des Sommer-Unwetters und den Überflutungen im Jahr 2021 entschließen sich die Langendreerer, direkt darauf Bekannte in Ungarn zu besuchen. Die Reise filmen sie und veröffentlichen Videos im Internet beim Youtube. Die Videos erhalten viele Aufrufe.

Illo (links), Mops und ihr vierjähriger Sohn lieben das sonnige Wetter, das sie durch ihre Reise auch im Winter genießen können. Foto: IM

Irgendwann kommt Illo die Überlegung: „Es wäre cool, wenn wir dauerhaft so reisen könnten.“ Seine Frau ergänzt: „Ich hatte diesen Gedanken auch.“ Die Eltern lassen sich die Idee weiter durch den Kopf gehen, sind aber auch skeptisch: Wollen sie Sicherheiten wie die Wohnung und ihre Jobs – beim USB und als Krankenschwester – aufgeben?

Bochumer verkaufen ihre Wohnung und reisen seitdem

Irgendwann wagen sie den Schritt und finden Käufer für ihre Wohnung. Mops kann unbezahlten Sonderurlaub nehmen, Illo geht in Elternzeit. Der Vorteil: So ist die Familie weiterhin über den Arbeitgeber versichert, die Jobs müssen erst einmal nicht gekündigt werden.

Im Sommer 2022 schließlich fahren Mops, Illo und ihr Sohn im neugekauften Wohnmobil in Richtung Skandinavien, auch Wohnwagen und Auto haben sie verkauft. Das Startkapital für eine Reise auf unbestimmte Zeit. Die Familie fährt durch Schweden und Norwegen, sieht das Nordkap. Wieder durch Deutschland, geht es weiter in Richtung Italien und schließlich Spanien.

Italien war ein Reiseziel der Bochumer Familie, auch in Rom – im Hintergrund sieht man das Kolosseum – haben sie Halt gemacht. Foto: IM

„Wir wohnen jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Wohnwagen“, erzählt Mops. Derzeit befinden sich die drei Bochumer in Marokko, genießen das sonnige Wetter bei Temperaturen, die gerne mal die 30-Grad-Marke knacken. Zwischenzeitlich sind die Bochumer zusammen mit zwei weiteren Familien von Campingplatz zu Campingplatz gereist, diese haben sie unterwegs kennengelernt. „Uns ist es wichtig, dass unser Sohn auch soziale Kontakte zu Kindern in seinem Alter hat“, betonen die Eltern.

Für die Geburt des zweiten Kindes geht es zurück nach Bochum

Während der Reise hat sich zudem ein weiteres Familienmitglied angekündigt, voraussichtlich im Juli kommt Kind Nummer zwei zur Welt. „Bei einem deutschen Arzt in Italien haben wir die Schwangerschaft feststellen lassen“, berichtet Papa Illo. Während der Weihnachtstage war die Familie zu Besuch in Bochum und hatte dort zusätzlich einen Termin beim Frauenarzt.

Bochumer Familie reist in Wohnmobil um die Welt

Reise-Videos auf Youtube und Wohnungssuche Viele Eindrücke ihrer Reise teilt die Bochumer Familie unter „Illo & Mops“im Internet auf Videos bei Youtube (Externer Link). Ihr folgen etwa 20.000 Menschen. Derzeit suchen die Eltern nach einer vorübergehenden Bleibe auf Zeit in Bochum für Juni bis September. Potenzielle Vermieter können sich unter mail@illoundmops.de melden.

Dem ungeborenen Kind und seiner Mutter geht es gut. Für die Geburt will die Familie aber nach Bochum zurückkehren, vorerst: „Wir suchen ein möbliertes Zuhause auf Zeit“, erzählen die Eltern. Für die Zeit direkt vor und nach der Geburt wünschen sie sich ein festes Dach über den Kopf, „um die Kennlernzeit zu genießen und um uns zu erholen“.

Etwa bis Mitte September wollen sie in Bochum bleiben, dann soll es für die dann vierköpfige Familie weiter auf große Reise gehen – in Richtung Osten, nach Kroatien, Albanien, Griechenland und in die Türkei – auch dort wohnen Freunde von ihnen.

Wie lange die Reise geht, ist noch unklar: „Wir sind da offen. Es kann auch sein, dass wir irgendwo bleiben und nicht mehr zurückkommen, wenn es uns dort gefällt und zum Beispiel die Lebensqualität besser ist als in Deutschland“, sagt Mops.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum