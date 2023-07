Bochumer „Ehrlich Brothers“-Fans stellen Weltrekord auf

Bochum. Yvonne Haritz aus Bochum hat vor vier Jahren einen „Ehrlich Brothers“-Fanclub gegründet. Sie hat mit anderen Fans einen Weltrekord aufgestellt.

Wenn Yvonne Haritz (39) aus Bochum bei einem Auftritt des Zauberkünstler-Duos „Ehrlich Brothers“ zuschaut, ist es für zwei Stunden so, als wäre sie noch einmal Kind. „Es ist einfach faszinierend. Man guckt hin und will herausfinden, wie die Zaubertricks funktionieren. Aber keine Chance.“ Ähnlich magisch wie die Show der prominenten Brüder ist auch das, was Haritz gemeinsam mit anderen Fans auf die Beine gestellt hat: Sie haben zusammen 15.860 Zauberstäbe aus Papier gebastelt – Weltrekord.

„Am 15. Juni kam die Nachricht, dass es geklappt hat“, berichtet Haritz, die in Eppendorf wohnt. Zu diesem Zeitpunkt liegen hinter ihr und etwa 300 anderen „Ehrlich Brother“-Fans zwei Jahre, in denen sie aus DIN-A4-Blättern die bunten Stäbe geformt haben.

Bochumerin hat die „Ehrlich Brothers“ schon etwa 20 Mal live gesehen

Aber von vorne: Vor vier Jahren hat die Bochumerin mit drei anderen Frauen aus Ennigerloh, Chemnitz und der Nähe von München den Fanclub „Magic Sisters“ gegründet. „Wir haben uns bei den Auftritten kennengelernt und sind ins Gespräch gekommen“, berichtet sie. Die erste Zaubershow hat sie im Ruhrcongress gesehen, mittlerweile sind es um die 20. „Das ist noch human, viele waren schon bei über 100 Shows.“

15.860 Zauberstäbe auf einem Bild: Die Mitglieder des Fanclubs „Magic Sisters“ haben daraus unter anderem den Schriftzug „Ehrlich Brothers“ geformt. Foto: Magic Sisters

Der Auslöser für den Weltrekord-Versuch war Corona: „Wir haben überlegt, was man von zuhause aus für den Zusammenhalt tun kann“, so Haritz. Gemeinsam mit den drei anderen Fanclub-Gründerinnen ruft sie auf, bunte Zauberstäbe aus Papier zu basteln. „2019 gab es schon einmal einen Weltrekord mit dem längsten Fanbrief, auch daran haben wir uns beteiligt.“ Die Idee der „Magic Sisters“: ein neuer Rekord.

Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt, dass der Versuch möglich ist, und nennt die Voraussetzungen, zum Beispiel: An beiden Seiten muss weißer Rand zu sehen sein, damit die Papierrollen als Zauberstäbe identifizierbar sind. Die offizielle Bezeichnung des Rekords: „Die meisten Papierzauberstäbe in gemeinsamer Ausstellung“.

Bochumerin bastelt mehr als 3000 Zauberstäbe

Zauberstäbe werden gegen Spende verkauft Die Zauberstäbe vom Weltrekord-Versuch werden in Fünferpacks für 2 Euro verkauft. Der Erlös geht vollständig an das Kinderhospiz in Minden. Interessierte können sich per E-Mail an aktionmagicsisters@gmx.de wenden.

Immer wieder hat der Fanclub bei Facebook aufgerufen und viel Unterstützung beim Basteln bekommen, darunter auch von Gabriele Jansen (64), der Mutter von Yvonne Haritz. „Ich habe bestimmt 3000 Zauberstäbe gebastelt, wenn nicht sogar noch mehr“, sagt die Wattenscheiderin. „Es hat einfach Spaß gemacht und ich hatte ja die Zeit.“ Auch ein Fan aus Recklinghausen habe beispielsweise rund 1400 angefertigt.

Am Pfingstwochenende in diesem Jahr wurden die Stäbe dann in einem Kindergarten in Ennigerloh ausgelegt und von unabhängiger Seite gezählt. Kurz darauf stand das Ergebnis fest: 15.860 Zauberstäbe. Die Mindestvorgabe, die an dieser Stelle nicht genannt werden soll, hätten die Frauen damit um ein Vielfaches übertroffen. „Ihr seid der Wahnsinn, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen“, bedanken sie sich im Anschluss bei allen Beteiligten.

„Ehrlich Brothers“ gratulieren ihren Fans zum Weltrekord

Und auch die „Ehrlich Brothers“ haben inzwischen von dem Rekord mitbekommen. „Wir lieben Weltrekorde. Und richtig cool, wenn sie von euch kommen“, heißt es bei Facebook in einem Video, in dem die prominenten Zauberer Andreas und Christian Ehrlich zu sehen sind. „Das zeigt uns quasi, wie sehr ihr uns liebt. (...) Es sind sagenhafte 15.860 Zauberstäbe. Das ist ein absoluter Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch von uns!“

Ein Grund zu feiern für die „Magic Sisters“ – und das werden sie wohl spätestens beim Wiedersehen in Oberhausen am 2. September tun, natürlich bei einer Show der „Ehrlich Brothers“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum