Bochumer CDU fordert „grüne Welle“ für die Herner Straße

Bochum-Mitte/-Nord. Um für mehr Verkehrsfluss auf der Herner Straße in Bochum zu sorgen, will die CDU die Ampeln optimieren lassen. Anderswo klappe das ja auch.

Für mehr Verkehrsfluss auf der vielbefahrenen Herner Straße will die CDU-Fraktion im Bochumer Stadtrat sorgen. Dazu wurde für die Ratssitzung am Donnerstagnachmittag ein Antrag eingereicht, der beinhaltet, dass die Ampelschaltung auf der Herner Straße zwischen Nordring und A 43 so optimiert werden soll, dass eine „grüne Welle“ entsteht.

„Stockender Verkehr, wie dieser tagtäglich auf der Herner Straße zugegen ist, ist nicht umweltfreundlich“, findet Stefan Jox, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. „Die Steuerung der Lichtsignalanlagen auf der Herner Straße muss dahingehend optimiert werden, dass der Verkehrsfluss verbessert wird und somit weniger Luftschadstoffe die Anwohner belasten“. Laut der letzten Verwaltungsmitteilung zu den Belastungswerten auf der Herner Straße hätten die Stickstoffdioxidwerte zwar signifikant abgenommen. Teilweise sei die Reduzierung aber wahrscheinlich durch die Corona-Krise zustande gekommen.

In der Mitteilung der Stadt heiße es außerdem, dass aufgrund der installierten Messtechnik die Feinstaubwerte nicht ermittelt werden können. Die CDU ist der Ansicht, dass sich die Werte durch eine „grüne Welle“ verbessern werden. Jox: „Laut ADAC kann der verstärkte Einsatz der ,grünen Welle’ deutlich zur Reduzierung der Emissionen leisten. Wenn die Fahrzeuge möglichst selten anhalten müssen, häufige Beschleunigungen und hohe Drehzahlen vermieden werden, können die Luftschadstoffe spürbar reduziert werden“.

Die Ergebnisse größerer Forschungsprojekte wie z.B. in München oder Münster zeigten, dass sich durch intelligente Lichtsignalanlagensysteme die Schadstoffemissionen reduzieren lassen. Auch der Green City Plan Bochum äußere sich positiv zur umweltverbessernden Nutzung einer intelligenten Ampelsteuerung. „Verschiedene Forschungsinstitute sind der Meinung, dass sich dadurch die Emissionswerte verringern lassen“, sagt Stefan Jox und verweist auf die Erfahrungen in Münster, die darauf hinwiesen, dass dies zu einer Verbesserung des Verkehrsflusses führen könne. In Münster sei seit mehreren Jahren eine adaptive Ampelsteuerung erfolgreich im Einsatz.

„Aufgrund all dieser Erkenntnisse ist es für uns unverständlich, warum in Bochum bisher keine intelligente Ampelschaltung zur Erzeugung einer ,grünen Welle’ genutzt wird. Der Verkehr auf der Herner Straße hat es bitter nötig, im Sinne der Umwelt und Anlieger zu fließen“, so Jox.

