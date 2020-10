Bochumer Bachtage starten wegen Corona nur unter Vorbehalt

Die meisten Konzerte der Bochumer Bachtage sollen in der Stiepeler Dorfkirche stattfinden. Ob sie angesichts der Pandemie stattfinden, weiß im Moment niemand.

Bochum. Die Bochumer Bachtage beginnen, aber ob alle Konzerte stattfinden können, steht dahin. Veranstalter Arno Hartmann schildert die Probleme.

Die Bochumer Bachtage starten am 1. November, aber ob das beliebte Orgelfestival tatsächlich wie geplant stattfinden kann, steht dahin. Eine neuerliche Verschärfung der Corona-Regeln würde das Aus für die Konzerte bedeuten, die Kirchenmusikdirektor Arno Hartmann in den letzten Wochen mit großem Aufwand vorbereitet hatte.

Schwierige Programmgestaltung

Was schon schwierig genug war während der „Bochumer Orgeltage“, die Hartmann im Sommer/Herbst organisierte. Es galt nicht nur, Künstler zu finden und deren Anreise zu gewährleisten. Sondern auch, die Konzerte, die in verschiedenen Gotteshäusern im Ruhrgebiet stattfanden, so zu gestalten, dass sie den gängigen Hygienevorschriften entsprechen.

Arno Hartmann, Kirchenmusikdirektor und Organist, organisiert die Bochumer Bachtage. Foto: WAZ

„Jede Kirche hat ihr eigenes Hygienekonzept, so dass ich dabei als Veranstalter außen vor war“, schildert Hartmann. Für ihn sei es problematisch gewesen, Solisten zu gewinnen – was ansonsten nie ein Thema ist, weil das Orgelfest sehr bekannt und beliebt ist. Aber zumal Künstler aus Italien oder Portugal kamen diesmal von vornherein nicht infrage wegen der Corona-Reisebeschränkungen aus und in diese Länder.

Bis 31. Dezember - wenn Corona es zulässt

Der aktuelle Sachstand sieht den Auftakt des Festivals am kommenden Wochenende vor. Zum Jubiläums-Konzert „20 Jahre Bochumer Bachtage“ ist in der Jahrhunderthalle Klaus Mertens der Solist, einer der ganz großen Bach-Künstler. Weitere Konzerte sind für den 13. November, 11. und 31. Dezember vorgesehen, sie sollen im kleinen Rahmen der Stiepeler Dorfkirche stattfinden. Ob Corona es zulässt – niemand weiß es.

