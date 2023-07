Bochumer Autofahrer bei Massenunfall auf der A1 verletzt

Bochum. Bei einem Massenunfall auf der Autobahn 1 sind ein Bochumer und seine Beifahrerin verletzt worden. Es entstand enormer Sachschaden.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Bochum ist bei einem Massenunfall auf der A1 bei Sprockhövel verletzt worden. Laut Autobahnpolizei waren sechs Autos beteiligt. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro

Der Bochumer fuhr mit seinem Audi am Samstag gegen 19.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Köln. In einer Baustelle verringerte er sein Tempo. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah ein dahinter fahrender Solingener (22) den Bremsvorgang, so dass er mit seinem Ford auf den Audi auffuhr. Im weiteren Verlauf fuhren vier weitere Autos auf den bereits entstandenen Unfall auf.

Der Bochumer und seine 29-jährige Beifahrerin aus Remscheid erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

