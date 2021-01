Bochumer Autofahrer (24) rast mit 131 km/h durch Herne

Die Bochumer Polizei kontrollierte nachts auf der Dorstener Straße in Herne (Symbolbild).

Bochum/Herne 81 Stundenkilometer zu schnell war ein Autofahrer aus Bochum im Stadtgebiet Herne. Vorläufig muss er jetzt auf seinen Wagen verzichten.

Ein 24-jähriger Bochumer Autofahrer ist mit 131 Stundenkilometern in einem Tempo-50-Bereich von der Polizei erwischt worden. Die Konsequenz: drei Monate Fahrverbot, zwei

Punkte in Flensburg und eine kräftige Geldbuße.

Beamte der Polizeiwache Herne hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag (8./9.) das Tempo an der Dorstener Straße in Herne kontrolliert. Mit 81 Stundenkilometern zu viel war der 24-jährige Bochumer mit seinem Auto trauriger Spitzenreiter der Kontrollen.

Auch weitere viel zu schnelle Autofahrer wurden geblitzt

Doch auch zwei weitere Autofahrer hatten es laut Polizei offenbar zu eilig: Sie waren mit 82 bzw.

92 km/h unterwegs. Auf sie kommen nun neben dem Bußgeld ein Monat Fahrverbot und

zwei Punkte in Flensburg zu.

