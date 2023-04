Bochumer Ausbildungs-Gefängnis hat eine neue Chefin

Bochum. Die JVA Bochum-Langendreer wird neuerdings von Anke Benna geleitet. In der Anstalt wird die Berufsförderung ganz groß geschrieben.

Personalwechsel in der JVA Bochum-Langendreer: Anke Benna (54) ist die neue Leiterin. Sie löst Christina Hagemann ab, die bereits Anfang 2023 die Leitung der Justizvollzugsschule NRW übernommen hat.

Anke Benna arbeitet seit 35 Jahren im Justizvollzug in NRW. Zuletzt war die Verwaltungswirtin und Betriebswirtin ständige Vertreterin des Leiters der Einweisungsanstalt Hagen.

Jährlich 300 Gefangene nehmen an Berufslehrgängen teil

Die JVA Langendreer mit 204 Haftplätzen ist eine Anstalt des offenen Männervollzugs als Berufsförderungsstätte und viel kleiner als die JVA Krümmede. Den Inhaftierten stehen berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten in mehreren Handwerksberufen zur Verfügung. Jährlich nehmen mehr als 300 Gefangene daran teil. Rund zwei Drittel davon schließen die Lehrgänge erfolgreich ab. Die Prüfungen sind mit denen in der freien Wirtschaft identisch.

Leitet jetzt die JVA Bochum-Langendreer: Anke Benna. Foto: Justiz NRW

Die Häftlinge dürfen sich – anders als in der Krümmede – innerhalb de JVA frei bewegen und bekommen teilweise je nach Vertrauen einen Ausgang für einige Stunden pro Woche. Das soll die soziale Wiedereingliederung in die Gesellschaft trainieren. Handys, Alkohol, Drogen und Internet sind aber auch in dieser JVA verboten. Um die Gefangenen an eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung heranzuführen, steht ein breites Freizeitangebot zur Verfügung: etwa Sport, Kino- und Theaterbesuche, Tierpark, Vereinsanbindungen.

