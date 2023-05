Bochumer Apotheke ohne festen Internet- und Telefonanschluss

Aous Abdulrahman, Inhaber der Apotheke am Bochumer Hauptbahnhof, musste in seiner Apotheke 18 Tage lang ohne festen Internet- und Telefonanschluss auskommen.

Über zwei Wochen lang musste ein Bochumer Apotheker auf seinen Festnetzanschluss für Internet- und Telefon verzichten. Die Konsequenzen spürte Aous Abdulrahman in seiner Apotheke am Hauptbahnhof: Die EC-Kartenzahlung fiel für zwei Tage aus. Mittlerweile ist die Störung aber behoben und alle Dienste stehen wieder zur Verfügung.

Neben der langen Bearbeitungszeit finde der Apotheker die seiner Meinung nach intransparente und widersprüchliche Kommunikation bei der Störungsbehebung enttäuschend: „Nach Aussagen von Vodafone liegt die Schuld für die Verzögerung bei der Telekom. Diese schiebt die Schuld zurück an Vodafone.“ 15-mal habe der Apotheker seit dem 27. April bei Vodafone angerufen, um die Gründe zu erfahren und zweimal sei ein Techniker angekündigt gewesen, der nicht erschien.

Telekom-Kabel soll Schuld an Ausfall bei Bochumer Apotheker sein

Der Grund für die Störung soll ein beschädigtes Kabel an einer Baustelle am fast einen Kilometer entfernten Willy-Brandt-Platz vor dem Bochumer Rathaus sein, wurde dem Apotheker gesagt. Dieser Zusammenhang habe sich jedoch nicht bestätigt, sagt Volker Petendorf, Pressesprecher von Vodafone. Dass ein Kabel der Telekom, das Vodafone im Auftrag des Kunden angemietet habe, schuld an dem Ausfall sei, bestätigte sich allerdings. Daher seien Vodafone bei der Fehlerbehebung die Hände gebunden gewesen.

Die Telekom bestätigte diesen Vorfall. Den Fehler am Hauptkabel habe das Unternehmen am 28. April festgestellt, sagt Nadja El Barkani, Pressesprecherin der Telekom. Die Verbindung zu Abdulrahmans Apotheke sei so verloren gegangen. Die Dokumentation sowie die verlängerte Lieferzeit der Ersatzteile, wenn diese nicht vorrätig sind, würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Da „kann ein Ausfall durch Wartungsarbeiten an unserem Netz durchaus mehrere Tage in Anspruch nehmen“, so El Barkani.

Notlösung in Bochumer Apotheke: Internetbox und Mobiltelefon

Abdulrahman hat dieser Zustand über zwei Wochen zu schaffen gemacht, denn er sei auf die Kommunikationsmittel angewiesen: „Unser Warenwirtschaftssystem arbeitet onlinebasiert. Nur so können wir beispielsweise die Medikamentenbestände der Großhändler abfragen. Auch können Kunden nur mit EC- oder Kreditkarte bezahlen, wenn eine Internetverbindung besteht.“

Seine Apotheke war während dieser Zeit dennoch erreichbar, wenn auch eingeschränkt. Faxe von Arztpraxen konnte er nicht empfangen. Die Festnetz-Anrufe wurden auf sein Privathandy weitergeleitet und eine Internetverbindung wurde mittels mobiler Daten durch eine Sim-Karte sichergestellt. Diese habe Abdulrahman eine Woche nach der Störung von Vodafone zugesendet bekommen. Am 16. Mai dann der Befreiungsschlag für Abdulrahman als ein Telekom-Techniker seinen Anschluss erneuerte: Alle seine Dienste standen wieder vollumfänglich zur Verfügung.

