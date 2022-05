Bochumer (87) fährt ungebremst auf Auto auf – zwei Verletzte

Bochum. Bei einem Unfall auf der Bessemer Straße wurden zwei Bochumer verletzt. Ein Mann fuhr mit seinem Auto ungebremst auf ein Auto an der Ampel auf.

Bei einem Unfall in der Bochumer Innenstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung Bessemer Straße / Maxstraße / Baarestraße.

Autounfall in Bochumer Innenstadt: 87-Jähriger schwer verletzt

Laut Polizei fuhr ein 87-jähriger Bochumer auf der Bessemer Straße in Richtung Alleestraße und übersah aus bislang ungeklärter Ursache ein an der roten Ampel wartendes Auto einer Bochumerin (27). „Der Bochumer fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf, sodass beide Fahrzeuge erst hinter dem Kreuzungsbereich wieder zum Stehen kamen“, so die Polizei.

Der 87-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall so schwer, dass ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik bringen musste. „Lebensgefahr bestand nicht“, so die Polizei Bochum. Auch die 27-Jährige und ihr leicht verletzter Beifahrer wurden ambulant in einer Klinik versorgt.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden laut Polizei abgesperrt. Die Bessemer Straße ab Höhe Arnoldstraße in Richtung Alleestraße blieb bis 18.45 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

