Bochumer (80) wird Opfer des Zetteltricks - Schmuck erbeutet

Vorsicht vor Trickbetrügern: Die Polizei warnt vor dem alten Zetteltrick und anderen kriminellen Maschen an der Wohnungstür.

Bochum. Ein 80-jähriger Bochumer ist Opfer des alten „Zetteltricks“ geworden. Zwei Trickdiebinnen stahlen Schmuck aus seiner Wohnung.

Der uralte „Zetteltrick“ funktioniert noch immer, trotz unzähliger Aufklärungsaktionen der Polizei und der Medien in den vergangenen Jahre. Diesmal wurde ein 80-jähriger Bochumer Opfer dieser perfiden kriminellen Masche.

Am vergangenen Mittwoch (3.) gegen 17 Uhr schellen laut Polizei zwei Frauen an der Wohnungstür des Seniors an der Hedwigstraße im Bereich Hamme/Innenstadt. Sie bitten kurz um Einlass, damit sie für einen Nachbarn, den sie nicht im Haus angetroffen haben, eine Nachricht hinterlassen können.

Hilfsbereitschaft wird dem Rentner zum Verhängnis

Seine Hilfsbereitschaft wird dem Rentner zum Verhängnis. Er reicht den Betrügerinnen einen Zettel, auf dem eine der Frauen einen längeren Text schreibt. Nach 20 Minuten verlässt das Duo die Wohnung. Kurz danach muss der Mann feststellen, dass ihn die Frauen geschickt abgelenkt, die Wohnung durchsucht und diverse Schmuckstücke entwendet haben.

So werden die Trickdiebinnen beschrieben

Die beiden Frauen, laut Polizei „augenscheinlich Südländerinnen“, trugen einen Mund-Nasen-Schutz und sprachen Deutsch ohne Akzent. Sie sind 40 bis 45 Jahre alt und haben schwarze schulterlange Haare. Eine ist rund 1,70 Meter groß, stabil und trug ein dunkles Kleid. Die Mittäterin ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und trug ein helles Kleid.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441(Kriminalwache) um Hinweise.