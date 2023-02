Bochumer (61) erwischt in seiner Wohnung Einbrecher

Ein Mann aus Bochum (61) hat am Mittwochabend in seiner Wohnung einen Einbrecher überrascht.

Ein 61 Jahre alter Bochumer hat am Mittwoch in seiner Wohnung einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei Bochum berichtet, kehrte der Mann am Abend gegen 19 Uhr in seine Wohnung an der Weststraße in Leithe zurück – und überraschte dort den Unbekannten.

Der mutmaßliche Einbrecher sei sofort durch die Terrassentür in den Garten geflüchtet. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte wenig später einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland fassen.

Einbruch in Leithe: Wohnung war bereits durchwühlt

Der Wohnungsinhaber sei unverletzt geblieben. Ob der Einbrecher Beute gemacht hat, das sei noch nicht geklärt, sagt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Wohnung des 61-Jährigen jedenfalls sei „durchwühlt“ gewesen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

