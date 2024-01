Bochumer (52) fährt bei Rot – Zweijährige von Auto erfasst

Bochum-Werne Ein Mädchen (2) ist in Bochum angefahren worden. Kind und Vater gingen bei Grün – da kam das Auto. Der Fahrer erklärt, warum er nicht bremste.

Alptraum-Moment für einen Vater in Bochum-Werne: Als der Mann am Dienstagnachmittag mit seiner zweijährigen Tochter die Kreyenfeldstraße überquerte, fuhr ein Autofahrer das Kind an. Wie die Polizei Bochum berichtet, liefen Vater und Tochter gegen 17.40 Uhr in Höhe der Einmündung Bornstraße bei grüner Ampel über die Straße.

Ein Autofahrer (52), der auf der Kreyenfeldstraße in Richtung Teimannstraße unterwegs war, kam zum selben Zeitpunkt auf den Fußgängerüberweg zugefahren und hielt trotz roter Ampel nicht an. Der Mann sagte bei der Polizei aus, die Fußmatte habe sich unter das Bremspedal geschoben, er habe deshalb nicht anhalten können.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bochum verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter! +++

Unfall in Bochum: Kind (2) glücklicherweise nur leicht verletzt

Das Auto erfasste das Kind, das laut Polizeiangaben „zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen“ erlitt. Mit leichten Verletzungen sei das Mädchen zusammen mit seinem Vater in eine Klinik gebracht worden.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum