Symbolbild: Mit einem Messer bedrohten die unbekannten Täter in Bochum ihr Opfer, flüchteten mit der Geldbörse des Mannes.

Fahndung Bochumer (46) mitten am Tag ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Bochum-Linden. Ein 46-jähriger Bochumer ist am Mittwoch Opfer eines Straßenraubs geworden. Drei Täter bedrohten ihn mit einem Messer. So werden sie beschrieben.

Nach einem Raubüberfall auf einen Bochumer (46) am Mittwochmittag in Linden sucht die Polizei Zeugen. Das Opfer sei gegen 11.40 Uhr auf dem begrünten Fußweg unterwegs gewesen, der parallel zwischen der Hattinger Straße und dem Brannenweg verläuft, berichtet die Polizei.

In Höhe des Südbads sei er unvermittelt von hinten angerempelt worden. Drei Unbekannte hätten ihn mit einem Messer bedroht und so dazu gebracht, ihnen seine Geldbörse zu geben. Mit ihrer Beute seien die Täter dann in Richtung Keilstraße davongerannt.

Raub in Bochum-Linden: Drei junge Täter gesucht

So werden die drei Unbekannten beschrieben: etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, kurze, schwarze Haare. „Alle sollen deutsch mit deutlichem Akzent gesprochen und zur Tatzeit helle unifarbene T-Shirts, dunkle Hosen und helle Turnschuhe getragen haben“, so die Polizei. Einer der Täter sei mit einem blauen, der andere mit einem roten Halstuch, beides mit Paisley-Muster, maskiert gewesen. Die dritte Person habe eine Schiebermütze mit dem Schirm nach hinten getragen.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

