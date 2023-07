Bochumer (38) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt

Bochum. Zu einem Überfall auf einen Bochumer kam es am späten Samstagabend im Bereich der Innenstadt. Es lieg eine Beschreibung des Täters vor.

Mit einem Messer wurde ein 38-jähriger Bochumer am späten Samstagabend (28.) bedroht. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 23 Uhr auf der Alleestraße zu diesem Überfall.

Demnach sei der 38-Jährige auf dem Heimweg gewesen, als er auf der Alleestraße in Höhe der Hausnummer 26 plötzlich von einem unbekannten Täter angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Die Tat geschah also in unmittelbarer Nähe der Unterführung des Bahnhofes Bochum-West.

Portemonnaie zugeworfen

Der Bochumer warf dem Unbekannten sein Portemonnaie zu, woraufhin dieser offenbar zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete. Bei dem Täter handelt es sich laut Beschreibung um einen ca. 1,80 Meter großen, etwa 20 Jahre alten Mann. Dieser habe mit ausländischem Akzent gesprochen und sei vermutlich „südländischen Typs“.

Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose, schwarzer Oberbekleidung und schwarz-weißen Sneakern. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

