Bochumer (34) in Hamm attackiert – Mordkommission ermittelt

Hamm/Bochum. Ein 34 Jahre alter Bochumer ist am Wochenende in Hamm lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission sucht Zeugenhinweise zur Gewalttat.

Bei einer Auseinandersetzung in Hamm ist in der Nacht zu Sonntag (25. Juni) ein Mann aus Bochum lebensgefährlich verletzt worden. Sein Begleiter aus Hamm erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der 34-jährige Bochumer wird in einer Klinik behandelt. Die Behörden werten die Gewalttat als ein versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, wollten der Bochumer und der Hammer (28) ersten Erkenntnissen zufolge um 3.25 Uhr auf der Südstraße einen Streit zwischen einer Person und einer Gruppe von Männern schlichten. Daraufhin hätten die Männer den 28-Jährigen unvermittelt körperlich angegriffen. „Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug eine Person aus der Gruppe dem 34-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf“, heißt es weiter im Einsatzbericht.

Angriff auf Bochumer (34) in Hamm: Tatverdächtige flüchteten

Die Gruppe Männer sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte aus Bochum kam den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Sein Begleiter habe die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen können.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zu den fünf Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen von Sonntagnacht machen können. So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

Erster Tatverdächtiger – er soll mit der Glasflasche geschlagen haben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle, kurze Haare, an den Seiten kurz rasiert („Undercut“), bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Schuhen, vermutlich Linkshänder, hat eine Schnittverletzung auf der Nase.

– er soll mit der Glasflasche geschlagen haben: etwa 1,80 Meter groß, dunkle, kurze Haare, an den Seiten kurz rasiert („Undercut“), bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, dunkler Hose und dunklen Schuhen, vermutlich Linkshänder, hat eine Schnittverletzung auf der Nase. Zweiter Tatverdächtiger: dunkle, über die Stirn etwas längere Haare, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und dunkler, langer Hose und hellen Sneakern mit schwarzen Streifen, trug eine dunkle Umhängetasche über der Schulter.

dunkle, über die Stirn etwas längere Haare, bekleidet mit einem hellen T-Shirt und dunkler, langer Hose und hellen Sneakern mit schwarzen Streifen, trug eine dunkle Umhängetasche über der Schulter. Dritter Tatverdächtiger: bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, unter der Kapuze eine dunkle Schirmmütze, einem hellen T-Shirt mit Aufdruck, einer kurzen, beigen Hose mit einem schwarzen, senkrechten Streifen an der Seite, dunklen Schuhen, trug eine graue oder khakifarbene Gürteltasche.

bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, unter der Kapuze eine dunkle Schirmmütze, einem hellen T-Shirt mit Aufdruck, einer kurzen, beigen Hose mit einem schwarzen, senkrechten Streifen an der Seite, dunklen Schuhen, trug eine graue oder khakifarbene Gürteltasche. Vierter Tatverdächtiger: dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert („Undercut“), bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit weißem Druck, einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen, kurzen Hose und dunklen Schuhen.

dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert („Undercut“), bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit weißem Druck, einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen, kurzen Hose und dunklen Schuhen. Fünfter Tatverdächtiger: dunkle, kurze Haare, Vollbart, bekleidet mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans und hellen Schuhen, trug eine dunkle Umhängetasche über der Schulter.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund zu wenden: 0231/132 74 41.

