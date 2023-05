Bochumer (20) nachts in Langendreer überfallen – Handy weg

Bochum. Überfall nachts in Bochum-Langendreer: Ein junger Passant wurde von drei Männern zu Boden gestoßen. Danach war sein Handy weg.

Ein 20-jähriger Bochumer ist nachts in Langendreerüberfallen und offenbar auch ausgeraubt worden.

Nach Polizeiangaben stieg er am Sonntag gegen 2 Uhr an der Haltestelle „Langendreer“ aus und lief über die Hauptstraße in Richtung Markt. In Höhe der Hausnummer 146 kamen ihm drei unbekannte Männer entgegen, redeten auf ihn ein und stießen ihn zu Boden. Dann verschwanden sie.

Der Bochumer blieb unverletzt. Er stellte jedoch fest, dass sein Handy fehlte.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Die Tatverdächtigen sind etwa 30 Jahre alt. Einer trug einen Kapuzenpullover, ein anderer soll „in gebrochenem Deutsch“ gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter 0234 909 8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

