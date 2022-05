Bochumer (16) baut nachts mit Mamas Auto Unfall und flüchtet

Bochum. Ein 16-jähriger Bochumer hatte nachts heimlich das Auto seiner Eltern genommen und einen Unfall gebaut. Das war aber nicht das einzige Vergehen.

Eine „Spritztour“ mit dem elterlichen Auto hat einem 16-jährigen Bochumer viel Ärger eingebracht.

Nach Polizeiangaben bemerkten Zeugen in der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr zwei verunglückte Pkw und einen zu Fuß flüchtenden jungen Mann im Bereich der Rüsingstraße/Vollmondstraße in Werne. Er wurde schnell ermittelt – der 16-jährige Sohn der Fahrzeughalterin. Er gab zu, dass er sich die Wagenschlüssel ohne Wissen der Eltern genommen und mit dem Auto den Unfall gebaut habe.

Auto des 16-jährigen Bochumers prallte gegen ein Schild

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr er die Rüsingstraße in Fahrtrichtung Ümminger See, verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch die Kollision prallte er gegen ein Verkehrszeichen.

Zu allem Überfluss war der Jugendliche alkoholisiert und hat keine Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

