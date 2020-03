Bochum: Zwölfjährige Schülerin wird vermisst

Bochum. Eine zwölfjährige Schülerin aus Bochum wird vermisst. Zuletzt wurde sie am Sonntagabend in ihrer Wohngruppe gesehen.

Erneut wird eine Schülerin aus Bochum vermisst und deshalb von der Polizei gesucht.

Wo ist Stella Jolie R.? fragt die Polizei. Foto: Polizei Bochum

Den Angaben zufolge ist die zwölf Jahre alte Stella Jolie R. seit dem vergangenen Sonntag (15. März) verschwunden. Zuletzt wurde sie um 21.30 Uhr in ihrer Wohngruppe am Schleipweg in Bochum-Harpen gesehen.

So wird die Vermisste beschrieben

Die Schülerin ist 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie trägt einen rasierten „Cut“ an der Augenbraue, hat ein Nasenpiercing und schwarze lange Haare. Bekleidet ist sie mit einer Camouflage-Hose und einer Camouflage-Jacke.

Wer weiß, wo sich Stella Jolie R. aufhält? Polizei: 110 oder die 0234/909-4441 (Kriminalwache).