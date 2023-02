Bochum: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Autounfall

Bochum. Bei einem Unfall auf der Wittener Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 32-Jähriger geriet in den Gegenverkehr.

Zwei Leichtverletzte, eine mehrstündige Straßensperrung und rund 11.500 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Wittener Straße in Bochum ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein Bochumer gegen 14.25 Uhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er in Höhe der Hausnummer 86 von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Auf der Gegenfahrbahn kollidierte der 32-Jährige mit dem Wagen einer Bochumerin (47). Durch die Wucht des Zusammenpralls sei das Auto der Frau noch gegen zwei weitere auf dem Gehweg geparkte Pkw geprallt, berichtet die Polizei.

Unfall auf Wittener Straße: Beide Autos nicht mehr fahrbereit

Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin (42) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin blieb dort laut Polizei über Nacht zur Beobachtung. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Die Autos des 32-Jährigen und der 47-Jährigen seien nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.500 Euro. Die Wittener Straße blieb bis etwa 16.15 Uhr gesperrt.

