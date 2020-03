Verkehrsunfall Bochum: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall in Wattenscheid

Bochum Bei einem Abbiegunfall in Wattenscheid sind am Mittwochmorgen zwei Autoinsassen verletzt worden. Der Sachschaden ist hoch.

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen (18.) in Wattenscheid.

Gegen 7.15 Uhr war laut Polizei eine 23-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen auf der Ückendorfer Straße in Richtung des Wattenscheider Ortskerns unterwegs. An der Kreuzung zur Lyrenstraße wollte sie nach links in die abknickende Ückendorfer Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46-jährigen Bochumers, der ihr von der Lyrenstraße aus entgegenkam.

Bei Unfallwagen mussten abgeschleppt werden

Beide wurden leicht verletzt. Während die 23-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, ging der 46-Jährige selbstständig zum Arzt.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden.

Der Kreuzungsbereich wurde vorübergehend gesperrt. Auch die Straßenbahn konnte zeitweise nicht weiterfahren.