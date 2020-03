Bochum: Zwei Verletzte bei Brand an der Max-Greve-Straße

Die Bochumer Feuerwehr musste am Dienstagabend einen Brand an der Max-Greve-Straße löschen (Symbolbild).

Bochum. Bei dem Brand in der Bochumer Innenstadt werden am Dienstagabend zwei Menschen verletzt. Einen Mann mussten die Feuerwehrleute retten.

Zwei Verletzte hat am Dienstagabend ein Brand in der Bochumer Innenstadt gefordert. Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Informationen in einem Wintergarten im Dachgeschoss an der Max-Greve-Straße. Die Flammen hatten schließlich auf eine Wohnung übergegriffen, die offenbar zu einem Hotel gehört, das dort ist.

Die Feuerwehr rettete einen Mann aus dem Gebäude, eine Frau hatte sich zuvor schon selbst befreien können. Beide wurden nach Auskunft der Feuerwehr jedoch nur leicht verletzt. Die Einsatzkräfte bargen auch eine Gasflasche.

Den eigentlichen Brand hatten die Feuerwehrleute zügig unter Kontrolle. was das Feuer verursacht hat, muss nun die Polizei untersuchen. Gemeldet worden war der Brand gegen 19.45 Uhr. (red)