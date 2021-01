Bochum: Zwei Supermarkt-Mitarbeiter stoppen Doppelkorn-Dieb

Bochum Zwei Supermarkt-Mitarbeiter in Bochum haben einen Kunden gefasst, der Korn stehlen wollte. Tags zuvor gab es einen Whiskey-Diebstahl.

"Schnaps steht bei Ladendieben aktuell offenbar hoch im Kurs", schreibt die Polizei Bochum. Nachdem am Montag ein Bochumer (28) in einem Supermarkt in Wanne-Eickel einen rabiaten Whisky-Dieb überwältig hatte, berichtet die Polizei am Mittwoch von einem ähnlichen Fall aus Bochum-Dahlhausen. Diesmal ging es im Doppelkorn.

Am Dienstag gegen 19.40 Uhr wollte ein 45-jähriger Mann in einem Discounter an der Dr.-C.-Otto-Straße den Laden verlassen und dabei Korn und Zigaretten hinausschmuggeln. Zwei Angestellte (36, 58) machten ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung, sie stoppten den Mann und riefen die Polizei.

Polizei Bochum: "Diebstahl? Lohnt sich einfach nicht"

Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit, um seine Identität festzustellen. Sie schrieben eine Anzeige.

Ein Polizeisprecher: "Korn und Zigaretten wurden derweil zurück ins Regal geräumt. Diebstahl? Lohnt

sich einfach nicht."

