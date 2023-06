Bochum: Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind in Bochum bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bochum. In Bochum haben sich am Dienstag gleich zwei Unfälle ereignet, bei denen Radfahrer schwer verletzt wurden. Wie es zu den beiden Unfällen kam.

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit schwer verletzten Radfahrern haben sich am Dienstag, 27. Juni, in Bochum ereignet, wie die Polizei mitteilt. Beide Radfahrer mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei passierte sich der erste Unfall wie folgt: Gegen 10.10 Uhr sei ein 21-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum auf der Schattbachstraße in Richtung Hustadtring unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr sei er mit einem Auto zusammengestoßen, dass ein 29-jähriger Bochumer fuhr. Der Autofahrer sei vom Hustadtring aus in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei sei er von der Sonne geblendet worden, wie er selbst gegenüber der Polizei sagt. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Auffahrunfall von Radfahrern: Ursache bislang ungeklärt

Der zweite Unfall geschah gegen 12.45 Uhr auf der Karl-Wagener-Straße. Ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Duisburg sei einer vorausfahrenden 62-jährigen Pedelecfahrerin aus Bochum in Höhe der Hausnummer 51 aufgefahren. Die Ursache dafür sei laut Polizei bislang ungeklärt. Während die 62-Jährige lediglich ins Straucheln kam, stürzte der 61-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Er muss ebenfalls stationär im Krankenhaus behandelt werden.

