Bochum: Zwei Pkw-Insassen bei Abbiegeunfall verletzt

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Abbiegeunfalls auf der Wittener Straße in Altenbochum.

Bei einem Abbiegeunfall in Altenbochum sind zwei Pkw-Insassen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war ein 71-jähriger Wittener mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Wittener Straße in Bochum wurde vorübergehend gesperrt

Als der Bochumer nach links auf die Velsstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Der Wittener sowie die Beifahrerin (57) des Bochumers wurden ins Krankenhaus gebracht. Geschätzter Sachschaden: rund 20.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wittener Straße in Richtung Langendreer gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

