Bochum: Zwei neue Todesfälle - Inzidenz leicht gesunken

Bochum Die Stadt meldet am Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert in Bochum ist leicht gesunken.

Die Berg- und Talfahrt bei der Corona-Inzidenz in Bochum setzt sich fort. Nach zuletzt steigenden Zahlen meldet die Stadt am Donnerstagnachmittag einen Wert von 125,2. Am Mittwoch waren es 132,7. Das Robert-Koch-Institut sieht Bochum bei 142,8 (Stand Donnerstag 0 Uhr).

Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 48 neue positive Tests (Vortag +153). Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 8988. Davon gelten 8046 Frauen und Männer als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 835 Infizierte: 32 weniger als am Mittwoch. 1698 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Zwei weitere Todesfälle am Donnerstag

Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Laut Stadt starben zwei Klinik-Patienten mit dem Coronavirus: ein 86-jähriger Mann im Marien-Hospital Wattenscheid und ein 85-jähriger Mann im Knappschaftskrankenhaus Langendreer. Damit sind nun 37 Bochumerinnen und Bochumer zwar nicht an, aber mit Corona gestorben. Bei weiteren 70 Verstorbenen war Covid-19 die Todesursache. Insgesamt gibt es somit 107 Corona-Tote.

Leicht entspannt hat sich die Situation in den Krankenhäusern. 153 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Kliniken versorgt werden: zwei weniger als am Vortag. 31 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 18 müssen beatmet werden.

Derweil läuft die Impf-Aktion in den Bochumer Seniorenheimen weiter. Laut Stadt wurden bisher 5477 Bewohner und Pflege-Mitarbeiter geimpft. Das entspricht einer Steigerung von 808 Impfungen binnen eines Tages.

148 Intensivbetten belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 14. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8959; Todesfälle: 105; Sieben-Tage-Inzidenz: 142,8.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 14. Januar, 15.19 Uhr folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 151; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 12,2 Prozent.

