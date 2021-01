Bochum: Zwei neue Todesfälle - aber der Inzidenzwert sinkt

Bochum Die Stadt Bochum meldet am Dienstag zwei weitere Tote, die an bzw. mit Corona gestorben sind. Derweil sinkt der Inzidenzwert auf aktuell 114,2.

Erneut sind in Bochum zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie die Stadt am Dienstag meldete, starb ein 92-jähriger Mann in einem Seniorenheim an den Folgen von Covid-19: so wie zuvor 64 Erkrankte in Bochum. Eine 90-jährige Patientin starb in einem Krankenhaus zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus: so wie zuvor 28 Frauen und Männer.

Derweil steigen die Corona-Zahlen in Bochum wieder deutlicher an. Die Stadt registriert 57 durch Tests bestätigte Neuinfektionen. Am Vortag waren es 31. Damit erhöht sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im März auf 8334. Davon gelten 6999 Frauen und Männer (+147) genesen.

Inzidenz sinkt auf 114,2

Aktuell sind 1241 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert: 92 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt weiter: von 123,6 auf 114,2.

In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 195 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: sechs weniger als am Montag. 39 von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden, 21 werden künstlich beatmet.

23 freie Intensivbetten in Bochum

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 5. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8276; Todesfälle: 90; Sieben-Tage-Inzidenz: 124,7.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet für 5. Januar, 13.19 Uhr, folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 149; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 21,5 Prozent.

