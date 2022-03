Bochum: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Bochum. Zwei Verletzte gab es am Dienstag (1.) bei einem Verkehrsunfall auf der Wasserstraße. Ein Wagen hatte gerade einen Linienbus überholt

Zwei Menschen wurden am Dienstag, 1. März, bei einem Unfall in Wiemelhausen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 7.45 Uhr auf der Wasserstraße in Richtung Königsallee unterwegs und überholte einen Linienbus, der nach rechts in die Querenburger Straße abbiegen wollte. Zur gleichen Zeit bog ein 22-jähriger Autofahrer aus Bochum von der Querenburger Straße in die Wasserstraße ein. Er gab an dem Linienbus beim Abbiegen Platz machen zu wollen.

48-Jährige musste stationär ins Krankenhaus

Die beiden Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Dabei zog sich der 44-Jährige leichte und seine Beifahrerin, eine 48-jährige Bochumerin, schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt wurden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum