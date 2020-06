Der Bochumer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Bochum: Zwei Männer bei Unfall in Wiemelhausen verletzt

Bochum-Wiemelhausen. Bei einem Verkehrsunfall in Bochum sind zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 50-jähriger Bochumer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall sind am frühen Samstagmorgen, 30. Mai, in Bochum-Wiemelhausen zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 50-jähriger Bochumer gegen 6.30 Uhr den rechten Fahrstreifen des Nordhausenrings in Richtung Wattenscheid.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei kam das Fahrzeug kurz vor der Auffahrt „Opelring“ ins Schleudern. Der 50-Jährige kam auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein 22-jähriger Dortmunder war zeitgleich auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bochumer wurde in ein Krankenhaus gebracht

Demnach rutschte das Auto des Bochumers zurück über den rechten Fahrstreifen und kam entgegengesetzt der Fahrbahn zum Stehen. Der Bochumer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Nordhausenring war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 9 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.