Am späten Ostersonntag musste die Bochumer Feuerwehr zwei brennende Gartenlauben an der Goldhammer Straße löschen.

Feuer Bochum: Zwei Gartenlauben in Goldhamme gehen in Flammen auf

Bochum-Goldhamme. An der Goldhammer Straße in Bochum sind am späten Ostersonntag zwei Gartenlauben abgebrannt. Die Feuerwehr war über Stunde damit beschäftigt.

Um 22.55 Uhr wurden der Feuerwehr zwei in Flammen stehende Gartenlauben an der Goldhammer Straße gemeldet. Beim Eintreffen des Löschzuges der Innenstadtwache brannten zwei jeweils zehn Quadratmeter große Gartenhütten komplett. Der Brand drohte auf weitere Lauben sowie einen Hühnerstall überzugreifen.

Nachlöscharbeiten dauern fast drei Stunden

Mit drei Strahlrohren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Eine Gasflasche konnten die Einsatzkräfte in Sicherheit bringen, Verletzte gab es keine. Die Nachlöscharbeiten nahmen fast drei Stunden in Anspruch. Am Ende wurde die gesamte Einsatzstelle eingeschäumt, um alle Brandnester ablöschen zu können.

Die Polizei ermittelt die Brandursache

Die Feuerwehr Bochum war mit 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

