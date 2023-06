Bochum: Zwei Gartenlauben brennen aus – Hohe Rauchsäule

Viele Rauch entwickelte der Brand der Gartenlauben in Bochum.

Bochum. Zwei Gartenlauben sind in Bochum völlig ausgebrannt. Die Flammen drohen auf weitere Lauben überzugreifen. Die Feuerwehr löschet alles.

Die Feuerwehr Bochum hat am Mittwochvormittag zwei brennende Gartenlauben in Wiemelhausen gelöscht.

Mehrere Notrufe hatten das Feuer gegen 10.30 Uhr im Bereich der Wohlfahrtstraße/Ecke Prinz-Regent-Straße gemeldet. Es bestand die Gefahr, dass sich die Flammen auf weitere Lauben ausbreiten. Vier Trupps mit vier C-Rohren verhinderten dies aber.

Zur Unterstützung wurden die Löscheinheiten Stiepel und Querenburg der freiwilligen Feuerwehr in die Wohlfahrtstraße gerufen. Der Brand wurde so schnell unter Kontrolle gebracht.

Rauchsäule war in der Stadt Bochum weithin sichtbar

Die kurzzeitig sehr starke Rauchentwicklung konnte von höheren Lagen oder Gebäuden in der Stadt weithin gesehen werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich sehr aufwendig, so dass der Einsatz der Feuerwehr in den ausgebrannten Lauben bis 12.30 Uhr andauerte.

Verletzt wurde niemand. 37 Kräfte waren im Einsatz. Die Drohnenstaffel des benachbarten ASB Bochum unterstützte die Arbeiten mit Bildern aus der Luft. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

