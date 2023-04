Bochum: Zwei Frauen prallen mit Pkw gegen umgestürzten Baum

Die Verletzten wurden in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. Dort wurden sie ambulant behandelt.

Bochum. Zwei Frauen sind in Bochum mit ihrem Pkw gegen einen Baum gefahren, der unmittelbar vor ihnen auf die Straße stürzte. Sie kamen ins Krankenhaus.

Durch einen umgestürzten Baum am Zeppelindamm in Bochum-Wattenscheid sind am Montagvormittag (24.) eine 52-jährige Autofahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin (beide aus Essen) leicht verletzt worden.

Die Fahrerin war laut Polizei gegen 9.20 Uhr in Fahrtrichtung Linden unterwegs, als ein Straßenbaum am rechten Fahrbahnrand oberhalb der Wurzel brach und umstürzte. Der Baum fiel direkt vor das Auto der 52-Jährigen, so dass es zu einer Kollision kam.

Polizei Bochum schätzt einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro

Beide Frauen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Straßen-NRW säuberten die Fahrbahn. Das Auto wurde abgeschleppt Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5000 Euro.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum