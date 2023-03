Bochum: Zwei bewaffnete Räuber überfallen Kiosk – Fahndung

Bochum. Zwei maskierte Täter haben versucht, mit Messern den Kiosk in Bochum-Wattenscheid zu überfallen. Der Mitarbeiter schlug die Räuber in die Flucht.

Zwei maskierte Täter haben versucht den Kiosk an der Marktstraße 12 in Bochum-Wattenscheid zu überfallen. Wie die Polizei jetzt mitteilt ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag, den 16. März. Beide Räuber sind auf der Flucht.

Gegen 21.35 betraten die Räuber den Kiosk, bedrohten den Mitarbeiter mit Küchenmessern und forderten Bargeld. Der Mann bewarf die beiden Täter aber mit einer Plastikflasche, woraufhin diese in Richtung Birkenfeldstraße flüchteten.

So werden die Räuber von der Polizei Bochum beschrieben

Die Täter sollen zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß und zwischen 18 und 19 Jahre alt sein sowie eine dünne Statur haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-4105 oder -4441.

