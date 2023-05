Bochum: Zwei Autos kollidieren - 58-Jähriger schwer verletzt

Mit einem Rettungswagen wurde der verunglückte Autofahrer aus Bochum in ein Krankenhaus gebracht.

Bochum. Schwerer Autounfall in Bochum-Querenburg: Bei einem Zusammenstoß ist ein 58-Jähriger erheblich verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitagvormittag in Bochum schwer verunglückt.

Laut Polizei fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 11.15 Uhr stadtauswärts auf der Universitätsstraße und bog in Richtung Hustadtring/Querenburg ab. Am Ende der Ausfahrt wollte er nach links in die Schinkelstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Hustadtring und wollte weiter geradeaus auf die Universitätsstraße fahren.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum