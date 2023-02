Bochum: Zwei Autobahn-Auffahrten vorübergehend gesperrt

Gehölzarbeiten stehen am Donnerstag an der A448 in Bochum an.

Bochum. Wegen Gehölz- und Bauarbeiten an Bochumer Autobahnen werden zwei Auffahrten vorübergehend gesperrt. Hier die Einzelheiten.

Die Autobahn Westfalen erledigt am Donnerstag (23.2.) an der Auffahrt der A448-Anschlussstelle Bochum-Stahlhausen in Fahrtrichtung Essen Gehölzpflegearbeiten. Deshalb wird sie von 9 bis 15 Uhr gesperrt.

Außerdem wird die Fahrbahn in der A40-Anschlussstelle Bochum-Werne repariert. Deswegen ist die Auffahrt in der Nacht von Freitag (24.2.) ab 21 Uhr bis Samstag (25.2.) um 8 Uhr von der Straße Am Ruhrpark aus südlicher Richtung (vom Einkaufszentrum) kommend auf die A40 in Fahrtrichtung Essen gesperrt.

Roter Punkt zeigt eine Umleitung zur nächsten Anschlussstelle an

Die Umleitung führt mit dem Roten Punkt auf die A40 in Richtung Dortmund bis zur nächsten Anschlussstelle. Aus nördlicher Richtung von der Straße Am Ruhrpark kommend kann die Auffahrt normal genutzt werden.

