Bochum: Zugang zu mobilem Internet für bedürftige Schüler

Björn Benthaus vom Medienzentrum des Schulverwaltungsamtes in Bochum hält zwei WLAN-Geräte in den Händen. Für bedürftige Schülerinnen und Schüler hat die Stadt Bochum einen mobilen Datentarif zur Verfügung gestellt.

Bochum. Die Stadt Bochum stattet bedürftige Schülerinnen und Schüler mit einem mobilen Internetzugang aus. Das Kontingent ist noch nicht ausgeschöpft.

Die Stadt Bochum stellt bedürftigen Schülerinnen und Schüler einen mobilen Datentarif zur Verfügung. Diesen Datentarif können diejenigen, die über keine oder keine ausreichende Breitbandanbindung verfügen, bei ihrer Schule beantragen, teilt die Stadt mit. Sie erhalten dann vorerst für ein Jahr einen LTE-Router, mit dem sie sich in das mobile Datennetz einwählen können.

„Ich freue mich, dass wir den bedürftigen Bochumer Schülerinnen und Schülern einen Zugang zum Internet bieten können. So schaffen wir einen weiteren Schritt in Richtung Chancengleichheit“, erklärt Dietmar Dieckmann, Dezernent für Bildung, Kultur und Sport.

LTE-Router für bedürftige Schüler in Bochum: Kontingent noch nicht ausgeschöpft

Eine durch die Corona-Pandemie bedingte Umfrage im Herbst 2020 hatte ergeben, dass viele Schülerinnen und Schüler weder über ein geeignetes Endgerät noch über eine Breitbandanbindung verfügen, um am Distanzunterricht teilzunehmen. In einem ersten Schritt hat die Stadt Bochum innerhalb des Sofortausstattungsprogramms des Digitalpakts Schule iPads an alle öffentlichen Bochumer Schulen entsprechend der gemeldeten Bedarfe ausgegeben. Der zweite Schritt ist die Bereitstellung von mobilen Datentarifen.

Die ersten 430 LTE Router der Firma Bonamic GmbH wurden bereits Anfang Oktober an die Schülerinnen und Schüler ausgeliefert. Weitere 150 Bedarfsmeldungen folgten im Oktober. Dieser Bedarf konnte durch das Medienzentrum des Schulverwaltungsamtes im November gedeckt werden. Das Gesamtkontingent ist noch nicht ausgeschöpft.

