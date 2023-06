Bochum: Züge werden vom 30. Juni bis 26. Juli umgeleitet

Bochum. Gleisarbeiten der Deutschen Bahn wirken sich auf den Nah- und Fernverkehr auch in Bochum aus. Zahlreiche Züge sind davon betroffen.

Die Deutsche Bahn tauscht von Freitag, 30. Juni (23 Uhr), bis Mittwoch, 26. Juli (5 Uhr), Schotter und Schwellen im Gleisbereich zwischen Bochum und Essen aus. Das wirkt sich auf den Nah- und Fernverkehr aus.

Arbeiten zwischen Bochum und Essen

Die Züge der Linie RE 6 werden zwischen Dortmund Hbf und Essen Hbf umgeleitet. Die Halte Bochum Hbf und Wattenscheid entfallen. Als Ersatz halten die Züge in Herne und Gelsenkirchen Hbf. In Herne besteht Anschluss an die U-Bahn-Linie U 35 nach Bochum. Auf der Linie RE 16 fahren Schnellbusse im Schienenersatzverkehr zwischen Hagen Hbf und Essen Hbf ohne Zwischenhalte. Für die Züge der Linie RB 40 fahren zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf ersatzweise Busse mit allen Halten. Ohne Einschränkungen verkehren die Züge der Linien RE 1, RE 11 und S 1.

Viele Züge betroffen

Beim Fernverkehr haben die Arbeiten in erster Linie Auswirkungen auf den Fernverkehrshalt in Bochum Hbf. Die Züge aus/in Richtung München sowie in/aus Richtung Gera/Dresden halten vorübergehend nicht in Bochum. Fahrgäste erreichen Bochum Hbf, indem sie in Essen Hbf bzw. Dortmund Hbf umsteigen. Einige Züge weiterer Linien werden zwischen Dortmund und Essen bzw. zwischen Dortmund und Köln umgeleitet. Dabei kommt es zu Haltausfällen an den Fernverkehrshalten u.a. in Bochum, Essen und Düsseldorf.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

